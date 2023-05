SUV Avenger, da Jeep, impressiona pelas linhas e também pela autonomia

Com vocação aventureira, modelo é cotado para ser o primeiro 100% elétrico da montadora no País

O mercado de carros elétricos se expande cada vez mais. Um reflexo óbvio é a maior competição entre as marcas, com o consequente aumento de oferta de modelos. A Jeep decidiu, então, atacar esse mercado seguindo à risca a filosofia estabelecida para a marca nos últimos anos pelo grupo Stellantis. Ou seja: oferecer veículos mais acessíveis – menores –, sem abrir mão das

características da montadora.

É aí que entra a nova configuração do SUV compacto Avenger, primeiro modelo 100% elétrico da empresa. Ele tem 4,08 metros de comprimento – 17 cm a menos que o Renegade – e um design frontal bastante identificado com o Compass, enquanto a traseira remete ao próprio Renegade.

Jeep Avenger – Foto: Divulgação

O SUV é estruturado sobre a plataforma CMP-e, versão para modelos elétricos da arquitetura usada pela Peugeot na linha 208/2008 e pela Citroën no C3 e no recém apresentado C3 Aircross. E é exatamente por ter a base usada por modelos já produzidos na América do Sul (208 na Argentina e C3 no Brasil) que o Avenger está muito cotado para ser o primeiro 100% elétrico da Jeep no Brasil.

Na Europa, ele foi lançado com um motor de 156 cv de potência e 26,5 kgfm de torque, alimentado por uma bateria de 54 kWh, capaz de oferecer uma autonomia de 400 km no ciclo WLTP.

Jeep Avenger – Foto: Divulgação

A chegada ao Brasil, no entanto, poderia ser inicialmente na versão convencional, para ocupar o espaço deixado vago na entrada do segmento de SUVs, quando o Renegade passou a oferecer apenas versões mais caras.

No visual, o Avenger entrega à primeira vista a origem.

A Jeep esclarece que todas as escolhas estéticas foram tomadas por questões práticas e não por simples gosto. Caso das faixas de plástico preto que cobrem toda a parte inferior do carro, com formas projetadas para evitar qualquer tipo de arranhão na pintura da carroceria e permitir a máxima liberdade de movimento. É a mesma lógica dos faróis protegidos por uma moldura, para evitar possíveis danos sem comprometer sua funcionalidade.

Jeep Avenger – Foto: Divulgação

A organização do ambiente interno é realmente simples. No centro, há a enorme tela touch com 10,25 polegadas, com conexão sem fio de smartphones. O painel é também totalmente digital e traz elegantes gráficos que facilitam o monitoramento das diversas funções.

O e-Avanger tem preços na Europa entre 38 mil e 43 mil euros – entre R$ 210 mil e R$ 240 mil –, dependendo da versão, mas sem incluir os incentivos governamentais, que estão ficando menores à medida que os carros elétricos se normalizam no mercado.