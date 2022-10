Segunda geração do Kia Niro híbrido chega ao Brasil

Modelo híbrido chega com design ousado e refinamento, mas com preços pouco atraentes

A segunda geração do Kia Niro, que estreia agora no Brasil, foi apresentada no ano passado na Coreia do Sul trazendo grandes evoluções em relação ao modelo antecessor.

Por aqui ele será lançado apenas em versões híbridas, com a combinação de um motor 1.6 litro de Ciclo Atkinson e um propulsor elétrico, que somam 141 cv de potência e 27 kgfm de torque, gerenciado por uma transmissão automática de seis marchas.

Kia Niro – Foto: Divulgação

Na versão mais barata, EX, vai custar R$ 204.990, enquanto a top, SX Prestige, vai a R$ 239.990. O único opcional é a pintura, que pode adicionar R$ 2.800.

São preços pouco convidativos, ainda mais levando-se em conta que é menos potente e mais caro que o rival direto Toyota Corolla Cross híbrido. Um diferencial do novo crossover médio é o design ousado, com linha modernas e futuristas, que o tiraram do lugar comum e deixaram o modelo bem atraente.

Acabamentos de alumínio e cromado são usados em certas partes da carroceria, com um uso intensivo, exagerado até, de preto brilhante. Ele está em toda a parte frontal, tanto na grade quanto no para-choque dianteiro.

Kia Niro – Foto: Divulgação

O Niro tem 4,42 metros de comprimento, 1,55 m de altura (1,59 m com barra no teto), 1,83 m de largura e 2,72 m de entre-eixos. Chama a atenção a boa capacidade do porta-malas, de 451 litros com os bancos traseiros em posição normal e 1.445 litros com eles rebatidos.

A Kia brasileira não detalhou a lista de equipamento, mas o Niro híbrido testado no México trazia na versão de entrada chave presencial para travas e ignição, botão de partida, freio de estacionamento elétrico, carregador por indução, câmera de ré, ar-condicionado duplo e central multimídia unificada no mesmo console com o painel de instrumentos digital, ambas com tela de 10,25 polegadas.

Kia Niro – Foto: Divulgação

No Brasil, a tela da central multimídia pode ser menor, com 8 polegadas, mas o sistema também espelha Android Auto e Apple CarPlay. Já o monitor no cluster de instrumentos, além das informações tradicionais, permite a visualização do funcionamento do sistema híbrido.

RECURSOS

O Niro híbrido traz também diversos recursos de assistência à condução como detecção de colisão com frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo com sistema stop & go, que acompanha o trânsito lento, sensores para ponto cego, tráfego traseiro cruzado e frontal em conversão de cruzamentos, monitor de faixa de rolagem e comutador de farol automático.

O consumo em ciclo misto apontado pela Kia fica entre 21,7 e 22,7 km/l, com gasolina sem etanol. No Brasil, a promessa é que o modelo consiga percorrer 19 km com um litro de gasolina.