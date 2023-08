Revista L Motors chega à terceira edição

Assinantes começam a receber o material nesta terça - Foto: Claudeci Junior - Liberal.JPG

A terceira edição da Revista L Motors chega aos assinantes de revistas do Grupo Liberal a partir desta terça-feira. Ela também estará disponível para compra nas bancas de jornais de Americana e na sede do LIBERAL, na Vila Santa Catarina.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo os editores, Valéria Barreira e Diego Juliani, o produto agora se consolida como um verdadeiro guia sobre o setor automotivo na região, repleto de serviços e informações de qualidade. Com 68 páginas, a edição começou a ser preparada no mês de maio por um time de profissionais comprometidos com o padrão de qualidade das revistas da empresa.

“A Revista L Motors já é uma publicação consolidada do Grupo Liberal. O resultado do esforço de uma equipe qualificada, que desde a pauta até a produção final se preocupa em entregar informação de qualidade sobre o setor automotivo, que cause um impacto positivo no leitor. Fazer parte deste projeto para mim é sempre uma alegria e não tenho dúvidas que a nova edição vai agradar e surpreender”, afirmou Diego.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A capa da Revista L Motors destaca o teste do novo sedã Versa, na versão Exclusive, lançamento recente da Nissan que sofreu um facelift e vem carregado de tecnologia para continuar competitivo em um segmento que apresenta diversas opções atraentes. A paixão por carros e motos customizados foi tema de reportagens, mostrando os motivos pelos quais os projetos, que muitas vezes levam anos para ficarem prontos, são exibidos com tanto orgulho.

Veículos mais escolhidos por motoristas de aplicativos, preferência por câmbio automático ou manual, gosto por picapes, vistoria cautelar, manutenção de carros híbridos ou elétricos, carro por assinatura e o amor de um morador de Americana por veículos antigos também são assuntos de reportagens.