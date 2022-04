Renault renova visual e interior da Oroch

Apesar de manter essencialmente a mesma estrutura, a Oroch recebeu diversas atualizações - Foto: Divulgação

Para a Renault, a picape Oroch ainda não cumpriu seu ciclo de vida. Com esta lógica, a marca francesa decidiu manter a plataforma original de 2015, em vez de promover a atualização que fez em 2020 com o modelo base, o SUV Duster.

Apesar de manter essencialmente a mesma estrutura, a Oroch recebeu diversas atualizações: renovou sutilmente o exterior, mudou de forma mais intensa o interior e suprimiu o nome Duster para marcar a entrada no line-up do novo motor 1.3 turbo flex, com potência entre 162 e 170 cv, torque de 27,5 kgfm e câmbio CVT com oito marchas pré-programadas.

A entrada do novo motor, na verdade, é a mudança mais importante na linha. O propulsor TCe, importado da Espanha, que é oferecido apenas para a versão topo de linha Outsider, chega para substituir o antigo 2.0 litros aspirado, que não atendia às normas de emissões do Proconve L7.

Foi também para cumprir a legislação que a Oroch recebeu itens de segurança como controle de estabilidade e tração, que são obrigatórios para todos os modelos leves produzidos em 2022. Assim como acontecia quando era vendido com o motor anterior, a picape não vai oferecer tração 4X4 no Brasil – apesar de o mesmo carro fabricado no Paraná ser oferecido com este recurso em outros mercados, como o argentino.

De qualquer forma, a função dessa configuração é importante, pois é a Outsider que confere à Oroch condições de atrair os consumidores de picapes médias-compactas para o lazer e brigar com as versões de entrada da Fiat Toro, mesmo tendo um porte menor.

As outras duas versões, PRO e Intense, são mais voltadas para o trabalho e mantiveram o motor SCe 1.6 flex, com potência entre 118 e 120 cv, torque de 16,2 kgfm e um novo câmbio manual de seis marchas. O foco é brigar com a outra picape da Fiat, a Strada, apesar do porte e preços mais altos.

Os valores indicados para as versões, aliás, refletem bem estas vocações. As mais despojadas PRO e Intense, dirigidas ao uso profissional, tem preços iniciais de R$ 105.800 e R$ 111.300, respectivamente.







POR DENTRO. Uma das novidades mais marcantes da nova Oroch é o interior. Nas versões Intense e Outsider, o modelo recebeu uma tela de 8 polegadas elevada, para controlar o sistema multimídia EasyLink, que tem espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

As saídas de ar, semelhantes às usadas no Duster, ficam alinhadas no console frontal. O painel agora traz velocímetro digital centralizado, trazendo um conta-giros à esquerda e o marcador de combustível à direita. As laterais das portas também foram redesenhadas.

Por fora, a mudanças foram bem sutis. A grade ganhou em altura, o que provocou um dente na linha superior do para-choque, onde ficava a inscrição Duster, nome que agora não mais identifica o modelo.

O protetor de para-choque, onde ficam instalados os faróis de milha e de neblina, ficou mais largo e as molduras no contorno das caixas de rodas receberam um friso em baixo relevo. Na traseira, o nome Oroch na tampa ganha maiores proporções e passa a ser adesivado, enquanto as lanternas passam a ser do tipo máscara negra com lentes cristal.

Com estas alterações, a Renault espera finalmente se beneficiar do grande crescimento que todos os segmentos de picapes apresentaram no Brasil recentemente. Enquanto o mercado superou no ano passado os níveis pré-pandemia, a Oroch obteve vendas menores tanto em 2020 quanto em 2021. A renovação e, principalmente, o motor turbo podem dar um bom impulso às vendas da picape da marca francesa.