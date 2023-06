RAM 1500 Limited chega para fazer frente ao estilo da Ford F-150 Platinum

Automóvel tem como destaque alguns recursos inéditos no segmento no Brasil - Foto: Divulgação

Como se trata de importados, as etapas necessárias entre a encomenda e a chegada dos modelos explicam a demora de três meses na reação da RAM à chegada da Ford F-150 no Brasil. Até aqui, a RAM apostou mais na imagem de poder de sua picape de entrada, a 1500, com a versão Rebel. Só depois de a rival apresentar a F-150 em duas versões, uma delas a requintada, Platinum, é que a marca pertencente à Stellantis decidiu atuar também no subnicho do luxo, com a 1500 Limited.

O modelo é produzido na mesma linha da Rebel, em Sterling Heights, nos Estado Unidos, e também é animado pelo mesmo motor Hemi V8 de 5.7 litros, com 400 cv e 56,7 kgfm, gerenciado por um câmbio automático de oito marchas.

A 1500 Limited tem como destaque alguns recursos inéditos no segmento no Brasil. Uma novidade na parte de conforto são os bancos traseiros, que podem correr para a frente para permitir a reclinação dos encostos. Mas o que mais vai chamar a atenção para o modelo é a adoção do sistema, Active-Level, uma suspensão ar autonivelante, que amplia a versatilidade e adaptabilidade do modelo às situações – desde o asfalto até o off-road.

Carro mantém recursos conhecidos, como central com espelhamento sem fio

A versão Limited ainda estreia novidades que vão se espalhar por toda a linha. Caso da nova plataforma RAM Connect, que pode ser acionada remotamente por meio de um aplicativo para smartphone e permite acesso a dados e funções do veículo. Outra novidade é o quadro de instrumentos 100% digital com 12 polegadas, que oferece grafismo analógico ou digital e é configurável.

A picape tem ainda teto solar panorâmico, cabine revestida em couro e madeira com apliques em alumínio, colunas e forro de teto em revestimento escuro e estribos elétricos automáticos de série. Os bancos dianteiros e traseiros são aquecidos e ventilados.

A RAM 1500 Limited chega nas concessionárias por R$ 529.990, ou R$ 60 mil a mais que a versão Rebel. São quatro cores disponíveis (preto, azul, prata e branca) e ainda existe com a opção Night Edition, que substitui todos os cromados externos por peças em preto fosco ou na cor da carroceria e leva o preço a R$ 539.990 – e passa a ser o modelo mais caro da marca no Brasil.

Apesar dos valores salgados, a marca espera que a média atual de emplacamentos do modelo, de pouco mais de 100 unidades por mês, ganhe algum impulso.