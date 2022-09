Polo 2023 ganha nova frente, fica mais barato, mas traz motor mais fraco e perde em conteúdo

Manutenção do preço do modelo de entrada e o barateamento das versões mais caras foram às custas de alguns empobrecimentos do carro

Faróis em led agora são de série e a frente replica o face-lift promovido na Europa em 2021 - Foto: Divulgação

No Brasil, a Volkswagen tem uma eterna briga de imagem. Enquanto a marca tenta impor uma ideia de tecnologia, as vendas historicamente sempre se concentram nos carros mais simples e antigos da linha. A fabricante até se arrisca em lançar modelos mais ousados, mas sempre esbarra na resistência do consumidor.

Foi o que aconteceu, por exemplo, com o compacto Polo, lançado em 2017 com a missão de substituir o eterno Gol. Até aqui não deu certo. Depois de cinco anos convivendo no mercado, o Gol emplaca nada menos que 20 vezes mais que o Polo.

A marca alemã volta à carga agora nesta tentativa de sucessão com algumas medidas para baratear o Polo e preparar o terreno para a saída de cena da linha BX (Gol, Voyage e Saveiro) nos próximos dois ou três anos. Não é uma operação simples, já que os três modelos correspondem a 50% das vendas da Volkswagen no Brasil.

O Polo 2023 chega às concessionárias da marca por R$ 82.990 na versão MPI MT, passa a R$ 92.990 na TSI MT, R$ 101.990 na Comfortline AT e R$ 109.990 na Highline AT – uma nova versão GTS ainda não foi apresentada.

A versão de entrada MPI manteve o mesmo preço da antiga 1.0 Flex, enquanto a Comfortline e a Highline ficaram, respectivamente, R$ 8 mil e R$ 7 mil mais baratas. A novidade fica por conta da nova versão TSI, uma versão com motor 1.0 turbo, câmbio manual e conteúdo semelhante à MPI.

A manutenção do preço do modelo de entrada e o barateamento das versões mais caras foram às custas de alguns empobrecimentos do Polo.

Caso da supressão dos faróis de neblina e dos airbags laterais, a retirada do freio a disco nas rodas traseiras e a adoção do motor 1.0 170TSI, no lugar do antigo 200TSI.

Motor

Com ele, a potência cai de 116/128 cv para 109/116 cv e o torque recua de 20,4 para 16,8 kgfm. Para o ano que vem, a Volkswagen promete uma versão ainda mais barata, o Polo Track, que vai usar o mesmo motor da versão de entrada MPI: o 1.0 de três cilindros usado anteriormente, que rende 77/84 cv e 9,6/10,3 kgfm, com gasolina/etanol.

Por outro lado, os faróis em led agora são de série e a frente ganhou um novo visual, replicando o face-lift promovido na Europa no final do ano passado. Já em relação à traseira, a Volkswagen decidiu economizar.

Em vez de usar as lanternas europeias, que se alongam pela tampa da mala (semelhante às do Renault Sandero), a fabricante alemã apenas rearrumou as luzes internas. Por dentro, as mudanças foram em relação aos tecidos usados no acabamento e os bancos com encosto de cabeça integrado.