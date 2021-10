Peugeot lança o elétrico e-208 GT

Um ano depois do lançamento da nova geração do compacto 208 no Brasil, a Peugeot começa a vender a versão 100% elétrica do modelo, o e-208. Mais que tentar ampliar o mercado de seu compacto, a ideia da fabricante francesa é marcar território na incipiente eletrificação da frota brasileira.

O Peugeot e-208 traz um motor elétrico dianteiro que fornece a potência de 100 kW, ou 136 cv – Foto: Divulgação

Até porque o preço de oferta do modelo é daqueles de espantar a freguesia: R$ 244.990 para a versão GT, única importada da Eslováquia. Esse valor é simplesmente o dobro da versão mais completa do 208 vendida no Brasil.

A rigor, o valor pedido pela Peugeot não é muito distante do praticado por outras fabricantes de carros elétricos. Caso do Fiat 500e, também do Grupo Stellantis, que custa R$ 239.990, ou do Renault Zoe, que sai a R$ 204.990, ou mesmo do pioneiro Nissan Leaf, que fica em R$ 277.990.

São todos caros e sem qualquer respaldo racional para a compra. Só que no caso do e-208, há uma questão adicional: a não ser por detalhes, o modelo tem exatamente o mesmo visual da versão mais poluidora, com motorização endotérmica. Ou seja, não oferece nem a exclusividade nem o status de ecologicamente correto quando é visto nas ruas.

O Peugeot e-208 traz um motor elétrico dianteiro que traciona as rodas dianteiras. Ele fornece a potência de 100 kW, ou 136 cv, e 26,5 kgfm, com um booster de 4 kgfm adicionais. Este conjunto leva o modelo de zero a 100 km/h em 8,3 segundos, com uma velocidade máxima limitada a 150 km/h.

O sistema é alimentado por uma bateria de 50 kWh, que seria capaz de manter o carro em movimento por até 340 km, segundo as normas europeias do ciclo WLTP, que são bem generosas – no ciclo estadunidense da EPA, o alcance fica abaixo de 280 km.

A recarga pode ser feita por meio de tomadas domésticas, o que consome cerca de 25 horas para repor 80% da carga. Através de um wallbox de 11 kW, como o oferecido pela Peugeot em acordo com a Weg por R$ 10.240, o tempo para 80% de carga é reduzido para cerca de 4 horas.

O e-208 GT vem com um conteúdo semelhante ao da versão Griffe, a top de linha da variante com motor tradicional. Ele traz teto panorâmico, ar-condicionado automático e i-Cockpit 3D e bancos em Alcântara, central multimídia com tela de 7 polegadas, seis airbags, carregador de celular por indução, chave de proximidade para travas e ignição, rodas diamantadas volante em couro, faróis full led, sensor de luz, chuva e obstáculos dianteiros e traseiros, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, controle de faixa de rolagem com esterçamento do volante, câmera traseira com 180°, farol alto automático, detector de fadiga e também sistema de reconhecimento de placas de velocidade.

Inicialmente, o modelo será vendido apenas em concessionárias especializadas de Rio e São Paulo, e em um segundo momento vai ser oferecido em outras cidades.