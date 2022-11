Peugeot e-2008 mostra força e carisma na Itália

O capô traz vincos bem marcados, que podem ser vistos também nas laterais - Foto: Divulgação

Quando se trata de SUVs, a oferta no mercado hoje é impressionante. Vai desde modelos compactos até os mais poderosos de dimensões imponentes e acabamentos premium para os quais, na realidade, serão mais olhados do que acessados, já que têm preços proibitivos.

Como prega o antigo provérbio chinês, a virtude está no meio. E este é certamente o maior mérito do novo Peugeot e-2008, o SUV elétrico da marca francesa. O e-2008, derivado da segunda geração do 2008, será apresentado oficialmente no Brasil nesta segunda semana de novembro.

O curioso é que este lançamento ocorre antes mesmo da versão convencional, já que, por aqui, a Peugeot insiste em oferecer o velho 2008, que está fora de linha na Europa e na China desde 2019.

No caso do e-2008, não se pode nem dizer que sua chegada iria envelhecer ainda mais o modelo antigo. Ele deve funcionar exatamente como os modelos premium na Europa e Estados Unidos: um carro de vitrine que funciona mais para exibição de tecnologia que para vendas.

Isso por conta do preço. O valor oficial só deve ser anunciado nos próximos dias, mas deve ficar em estratégicos R$ 299.990. Isso é cerca de 13% a mais que a versão hatch, e-208, que está sendo oferecida por R$ 264.675. Na parte estética, o modelo realmente parece uma versão mais encorpada do 208.

Motorização

É sob o capô que o novo Peugeot e-2008 difere da versão endotérmica. Ali fica o powertrain totalmente elétrico com ímãs permanentes com potência de 100 kW, ou 136 cv, e 26,5 kgfm de torque máximo. Ele é alimentado por uma bateria de 50 kWh posicionada sob o piso, que oferece uma vantagem em termos de espaço a bordo e equilíbrio de pesos. Este é exatamente o mesmo conjunto usado no e-208 vendido no Brasil.

Com este equipamento, o SUV francês atinge máxima de 150 km/h no modo Sport e acelera de zero a 100 km/h em 8,5 segundos. Ao mesmo tempo, a autonomia projetada pelo ciclo WLTP é de 310 km, enquanto no e-208 é de 362 km – exageradamente otimista nos dois casos.

A recarga leva 7 horas com wallbox de 7,4 kW e 22 horas em uma tomada doméstica de 220 V. Numa coluna de 100 kW de carga rápida, em 30 minutos é possível atingir 80% da carga da bateria.