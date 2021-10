Peugeot 3008 adota design moderno, inspirado em seu ‘irmão’ 208

09 out 2021 às 09:51 • Última atualização 09 out 2021 às 09:52

A Peugeot investiu em uma nova linguagem visual com a segunda geração do compacto 208, lançado em março de 2019. E logo em seguida começou a espalhar o conceito de design pelos demais modelos, como aconteceu com o SUV compacto 2008, três meses depois, e com o SUV médio 3008, no face-lift promovido no carro em setembro de 2020.

Como é importado, o 3008 inverteu a ordem de lançamentos no Brasil e apareceu em junho deste ano, enquanto o 2008 se mantém na versão antiga, produzida na fábrica de Porto Real, no Sul Fluminense, exclusivamente para o mercado brasileiro.

Peugeot 3008 – Foto: Divulgação

Por aqui, o 3008 chega em duas versões: Griffe, por R$ 246.690, e GT Pack, por R$ 271.690, como a unidade avaliada. A não ser pela atualização visual de meia-vida, o 3008 manteve as mesmas características da primeira fase dessa segunda geração. Sob o capô, o automóvel traz o conhecido motor 1.6 16 V THP, com 165 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque, alimentado apenas por gasolina e gerenciado por um câmbio automático de seis marchas.

Essa configuração mecânica é oferecida somente fora da Europa, onde apenas as versões a gasolina são sempre animadas pela família de motores Pure Tech.

Peugeot 3008 – Foto: Divulgação

Apesar de antigo, o motor consegue animar bem o 3008. A aceleração de zero a 100 km/h é feita em 8,9 segundos, com máxima de 206 km/h. O consumo avaliado pelo programa de etiquetagem brasileiro automotivo foi de 9,8 km/l em ambiente urbano e 12,1 km/l na estrada.

As novas linhas são marcadas por uma grade vertical sem moldura, novos conjuntos óticos dianteiros com luzes diurnas de led integradas que fazem referência a presas felinas e descem pelas laterais do para-choque, que trazem ainda entradas de ar laterais em preto brilhante.

Peugeot 3008 – Foto: Divulgação

Dentro da cabine não há mudanças. O Peugeot i-Cockpit permanece o mesmo, com aquele painel digital elevado e configurável, com 12,3 polegadas, que se coordena com o pequeno volante rebaixado com a base achatada para facilitar a entrada do motorista.

O Peugeot 3008 GT Pack traz uma série de recursos ADAS (assistência avançada ao condutor) que inclui sete airbags, detecção de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, detecção de pedestre com frenagem de emergência, assistente de manutenção de faixa com correção no volante, leitor de placas de velocidade, farol alto automático, assistente de partida em rampa, além de itens obrigatórios como controle de estabilidade e tração e ABS.