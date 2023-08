Peugeot 208 ganha facelift e novidades no conteúdo na Europa

Modelo serve de norte para o atual conceito de design da marca francesa - Foto: Divulgação

A Peugeot apresentou na Europa a nova cara do hatch compacto 208, modelo que serve de norte para o atual conceito de design da marca francesa. Apesar de preservar diversos elementos visuais usados na época do lançamento, nessa reestilização de meia-vida foram introduzidas novidades estilísticas que deixaram o visual mais moderno e agressivo.

A frente, que é a parte mais marcante do compacto, teve alterações nos faróis, grade, para-choque e DLR. Os designers introduziram no veículo três longas garras verticais brilhantes instaladas em um nicho com fundo em preto brilhante. Esse detalhe foi inspirado na assinatura luminosa do hipercarro 9X8.

Na traseira, as mudanças se limitaram à parte inferior do para-choque, no chamado extrator, e na distribuição interna das luzes de led das lanternas – que agora trazem as mesmas três garras, só que horizontais e não mais verticais.

A Peugeot sempre sustentou um certo descompasso entre seus produtos nos mercados europeu e brasileiro. Esta situação volta a se repetir agora, como no caso do facelift promovido no mesmo 208, apresentado em Genebra em março de 2019 e que só chegou ao Brasil no segundo semestre de 2020. Esta defasagem nem é das piores diante do retrospecto da empresa – já houve casos de anos de discrepâncias maiores.

Desta vez a marca francesa, que é uma das que encabeça o Grupo Stellantis, vai ter de apressar a equalização dos modelos entre os dois mercados, já que na América do Sul está trabalhando tanto com o modelo feito na Argentina, a combustão, quanto com a versão elétrica, feita na França.

Potência

Sob o capô, o novo Peugeot 208 manteve na Europa os motores 1.2 a gasolina PureTech, aspirado de 75 e de 100 cv e turbo de 136 cv – este último está disponível no mercado argentino. No Brasil, o compacto conta com o motor Firefly 1.0 flex, de origem Fiat, com 71/75 cv e 10,0/10,7 kgfm, que é a versão que tem feito sucesso no mercado. O outro propulsor é o antigo EC5 1.6, de origem PSA, que rende 113/120 cv e 15,4/15,7 kgfm.

Já o e-208, 100% elétrico, também foi atualizado com uma bateria ligeiramente maior, de 51 kWh, e motor elétrico de 156 cv, 20 cv a mais que o anterior. A promessa, no ciclo WLTP, é uma autonomia de até 400 km com uma única carga – no Brasil, o alcance do atual e-208 é de 220 km.