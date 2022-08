Outlander chega à 4ª geração mais refinado e tecnológico 

Nova geração do Mitsubishi Outlander, que chega ao Brasil em 2023, compartilha recursos da Nissan e fica mais refinado e tecnológico - Foto: Divulgação

A 4ª geração do Outlander tem uma função crucial para a Mitsubishi. Isso porque o modelo marca o início da recuperação industrial e comercial da marca japonesa no mundo. A partir dela, a fabricante pode realmente voltar a ser um competidor respeitável e até ameaçador para os rivais mais diretos.

Graças à conterrânea Nissan, a marca dos três diamantes passa a ter acesso a novos motores, melhores plataformas e mais ferramentas para se tornar relevante no mercado novamente.

E este Outlander é o fiel reflexo disso, trazendo muitos componentes da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e chegando a um patamar bem mais elevado que seu antecessor ao ficar maior, mais refinado, mais tecnológico e, claro, mais competitivo.

Este novo Outlander foi apresentado mundialmente em 2021 e deve substituir o atual modelo vendido no Brasil, de 3ª geração, em 2023. O carro passou a compartilhar muitos componentes com a 3ª geração do Nissan X-Trail, chamado nos Estados Unidos de Rogue, lançado no final de 2020.

Tudo é originado na Nissan. Tanto plataforma e componentes do chassi quanto powertrain e tecnologias de segurança e conectividade. O importante é que, apesar disso, tem sua própria identidade. Nada visível é compartilhado.

O design, aliás, é bem característico da Mitsubishi. Ele é extraído do conceito Engelberg Tourer, nome dado em homenagem a uma famosa estação de esqui na Suíça.

As formas gerais do Outlander são bastante angulosas e musculares, com muito caráter, destacando o capô alto e plano, arcos de roda marcados, cintura alta e colunas escurecidas para dar uma sensação de teto flutuante. Mais importante que as linhas, porém, foi o uso de materiais de acabamento melhores aos que a marca costumava usar e que denotam maior qualidade.

ESPAÇO. Vale dizer que o uso desta plataforma permitiu que a Mitsubishi ampliasse o Outlander, a fim de deixar mais espaço abaixo para o ASX, que no Brasil é chamado de Outlander Sport, e oferecer uma melhor terceira fileira de assentos e sete lugares.

O modelo mede agora 4,71 metros de comprimento, 1,86 m de largura e tem 2,70 m entre os eixos. São medidas ligeiramente maiores do que antes, e que dão maior imponência ao veículo.

INTERNO. Por dentro, além de mais elegante, o modelo se destaca por sua funcionalidade. A central multimídia, que não tem uso muito intuitivo, traz telas de 8 ou 9 polegadas, dependendo da versão, e o cluster de instrumentos, totalmente digital e configurável, tem 12,3 polegadas, aparece nas versões superiores. Há conectividade com Apple e Android, carregador por indução e portas USB tipos A e C.

O pacote de equipamentos é muito bom, especialmente na versão topo de gama. Ela conta até navegador GPS e áudio da Bose. E traz ainda sete airbags, sensores e câmera 360°.

Além disso, há assistências de condução MI Pilot, incluindo alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e detecção de pedestres, aviso de saída de faixa, alerta de ponto cego com assistente de mudança de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de atenção ao motorista e faróis adaptativos com comutação de luz alta automática. Este conjunto de recursos é o mesmo usado nos modelos da Nissan.







– Foto: Divulgação

A parte mecânica é outro ponto em que o Outlander busca as soluções da Nissan. O modelo passa a usar um novo quatro cilindros aspirado de 2.5 litros com injeção direta, que produz 183 cv de potência e 25 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão automática CVT X-Tronic, com oito marchas simuladas.

A marca homologa um consumo de 9,5 km/l na cidade e 14,7 km/l na rodovia, com média de 12,3 km/l. Em um futuro próximo, a montadora pretende lançar uma versão híbrida plug-in do Outlander dessa nova geração. Por enquanto, o Outlander de 3ª geração, que ainda é vendido, conta com essa opção.