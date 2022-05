Novo HR-V deve chegar ao Brasil em agosto

Linhas são cheias de personalidade, com uma grade baixa e pequena, vincos bem marcados no capô e teto com caimento suave até a coluna traseira - Foto: Divulgação

Quando foi lançado em 2015, o Honda HR-V logo virou o queridinho do mercado brasileiro. E são grandes as chances de o SUV compacto voltar ao topo do ranking com a chegada da nova geração, prevista para agosto. O modelo vai seguir o conceito da segunda geração mostrada agora nos Estados Unidos, bem diferente da apresentada na Europa há dois anos.

O maior diferencial do novo SUV-crossover é que ele vai compartilhar a plataforma do modelo médio Civic 11, o que permitirá que ele seja maior que o atual, com um tamanho intermediário entre os atuais SUVs compactos e médios, ainda menor que o atual CR-V.

Dessa forma, ele vai brigar tanto no mercado de crossovers menores, como Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker, quanto com Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

As linhas são cheias de personalidade, com uma grade baixa e pequena, vincos bem marcados no capô e teto com caimento suave até a coluna traseira, com silhueta mais típica de SUV, abandonado o atual perfil de cupê. A princípio, o carro terá somente versões tradicionais, com motores térmicos 1.5 aspirado e 1.5 turbo.