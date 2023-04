Novo Honda CR-V Hybrid chega ao Brasil este ano

Linguagem de design da 6ª geração é a mesma usada no HR-V brasileiro - Foto: Divulgação

O Honda CR-V é um daqueles modelos que não requerem uma apresentação detalhada. Afinal, trata-se de um SUV conhecido e prestigiado. Não é exatamente famoso, mas tem bastante notoriedade. Ele sempre circulou com um perfil discreto, mas bastante eficaz. A nova variante híbrida não é exceção nessa lógica. Mas longe de apenas repetir a dinâmica e a versatilidade das versões clássicas, a chegada do CR-V Hybrid é marcada por um ganho de performance e eficiência embalada pelo visual renovado da sexta geração, com a linguagem de design usada também no HR-V brasileiro, com faróis finos e grade hexagonal (bem diferente do HR-V vendido nos Estados Unidos, que tem linhas bem arredondadas).

Estruturalmente, as medidas ficaram maiores que o modelo da quinta geração, que foi vendido no Brasil até 2021. Agora são 4,70 metros de comprimento, 1,87 m de largura, 1,68 m de altura e 2,70 m de distância entre-eixos.

No visual, apesar de trazer as linhas do modelo de sexta geração, lançado lá fora em meados de 2022, a versão híbrida passa por um tratamento visual diferente, com detalhes em preto brilhante na grade, rodas, spoiler e espelhos. A saia dianteira recebeu um novo desenho, com duas molduras pintadas de prata nas extremidades. A ideia foi dar um caráter mais esportivo à versão.





– Foto: Divulgação

A cabine é basicamente a mesma da versão convencional, com as modificações exigidas para o monitoramento dos recursos elétricos. E todos os equipamentos necessários para a mobilidade híbrida ficaram concentrados no espaço normalmente ocupado pelo pneu sobressalente.

Por isso mesmo, o CR-V Hybrid continua bastante generoso em relação a passageiros e bagagens. São 1.068 litros de capacidade de carga e um ótimo espaço para as pernas, especialmente nos bancos traseiros.

MOTOR. Na parte dinâmica, tudo começa com um motor VTEC 2.0 litros com Ciclo Atkinson de quatro cilindros, aspirado, com duplo comando no cabeçote, com 147 cv e 19,1 kgfm. Este propulsor a gasolina não aciona diretamente as rodas e basicamente aciona um gerador que alimenta um motor elétrico de 183 cv e também ajuda na tração.

No total, o conjunto fornece 207 cv de potência e 34,2 kgfm de torque para o eixo dianteiro na versão FWD ou para os dois eixos na AWD. Ele é gerenciado por uma transmissão e-CVT.