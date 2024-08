A reestilização do SUV médio Territory acabou dando um bom resultado para a Ford no Brasil. Até meados do ano passado, o modelo vinha perdendo vendas de forma consistente e chegou a apresentar uma média de 80 emplacamentos mensais em 2022.

Ford alterou o visual e a mecânica do Territory – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Foi quando a JMC ‑ Jiangling Motors Corporation, que produz o veículo na China – atualizou o Yucheng 330S, modelo que serve de base para o Territory. Com isso, a Ford alterou o visual e a mecânica do Territory. Resultado: o SUV médio voltou a apresentar vendas em torno de 300 unidades mensais, média semelhante à de 2020, primeiro ano do modelo no Brasil, época em que a Ford ainda era fabricante nacional.

Esse resultado tem a ver também com uma política de mercado mais agressiva da Ford. O SUV da marca estadunidense custa R$ 209.990 na versão única Titanium e a Ford não mexe nesse valor há cerca de um ano.

Nesse tempo, no entanto, os rivais diretos andaram atualizando as tabelas. Com isso, o Territory evoluiu em competitividade e ainda no atrativo das novas linhas e do ganho de potência.

O visual manteve o mesmo padrão estético, mas passou por alterações que deram um ar mais atual ao SUV. Caso dos faróis principais deslocados para o para-choque e do logo abaixo da assinatura em led, na linha do capô. A grade ficou bem maior e tem uma trama com elos cromados.

SUV médio traz teto solar panorâmico e bom pacote tecnológico – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Na traseira, as lanternas se mantiveram elevadas, mas receberam um desenho horizontal mais elegante. De perfil, o teto ganhou um caimento mais sutil em direção à traseira e a coluna traseira ficou mais grossa, na cor da carroceria. As rodas de liga leve têm 19 polegadas.

MOTORIZAÇÃO

Sob o capô, o motor 1.5 turbo EcoBoost do Territory passou por uma reengenharia. Com isso, ganhou 13% de potência e 8% de torque, para chegar a 169 cv e 25,5 kgfm – no lugar dos 150 cv e 22,9 kgfm anteriores.

Aparentemente, a Ford superou o trauma com o famigerado câmbio Powershift, que tanto problema apresentou no Fiesta e no Focus.

A marca volta a adotar uma transmissão com dupla embreagem, com sete marchas. Estas mudanças se refletiram diretamente no comportamento do SUV, que agora tem um zero a 100 km/h de 10,3 segundos ou 1,5 s mais rápido que antes.

O visual do Territory se adaptou às novas tendências da moda automotiva – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

A máxima se manteve em 180 km/h. Um problema é que o SUV engordou bastante, passando de 1.632 para 1.705 kg. A questão é que a suspensão não foi reformulada para essa nova condição e a carga máxima suportada é de 320 kg (ou seja, quatro adultos mais encorpados já estouram o limite).

TECNOLOGIA

O Territory manteve também um bom arsenal tecnológico. O SUV médio traz teto solar panorâmico, iluminação full led, ar-condicionado automático de duas zonas, seis airbags, sensores e câmera de ré, chave presencial para travas e ignição, controle de cruzeiro adaptativo e multimídia e painel com tela de 12,3 polegadas.

Além disso, revestimento em couro sintético, bancos dianteiros com ajuste elétrico, alerta de colisão com frenagem autônoma, sensor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa, câmera 360º, rebatimento elétrico dos retrovisores, carregador de celular por indução, sensor de luz e chuva e luz ambiente com cores configuráveis.