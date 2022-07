Novo Ford Bronco: respeito à tradição

O momento que a Ford vive no mercado é invejável. Seu tradicional campeão de vendas, a picape F-150, foi renovada e ganhou uma variante híbrida que foi apenas o primeiro passo da eletrificação completada com a chegada do F-150 Lightning.

Na linha de elétricos, há o bem-sucedido Mustang Mach-E, que deve ser oferecido no Brasil até o final de 2023. Outro momento de inspiração da marca estadunidense foi a criação da picape Maverick, fabricada em uma arquitetura monobloco e que oferece; manuseio, conforto e consumo de SUV médio. No fim dessa lista aparece o novo Bronco.

Nessa ressurreição do nome clássico do off-road, a Ford tratou de criar duas vertentes para a linha. Com foco no volume de vendas, o Bronco Sport se oferece como um modelo capaz de enfrentar aventuras, mas que privilegia o conforto em uso urbano e rodoviário. A outra vertente, nomeada simplesmente de Bronco, segue a tradição para o off-road raiz, um puro e consistente 4X4.

O Bronco no conceito clássico voltou dos mortos com o único propósito de enfrentar o emblemático Jeep Wrangler. Trata-se de um off-road extremamente capaz, construído à maneira antiga. Ou seja, uma carroceria apoiada sobre um chassi em longarina.

Sob o capô fica instalado um motor turbo a gasolina EcoBoost de quatro cilindros de 2.3 litros. Ele entrega 304 cv e 45 kgfm de torque, números muito bons, mas que na prática geram momentos em que seria apreciada uma maior potência, ou pelo menos uma entrega mais consistente. Na condução, não há reclamação. A transmissão de 10 velocidades, caixa de transferência e o sistema de tração 4X4 com bloqueio diferencial tanto dianteiro quanto traseiro, conseguem ultrapassar os obstáculos.

Por dentro, tudo no Ford Bronco parece durável e resistente ao uso e aos elementos. Além dos bancos com revestimento impermeável, há muitos comandos com acionamento por toque, o que permite melhor hermetismo em relação à água. Botões e telas do console frontal ficam recuadas em relação às guarnições, o que os deixam mais protegidos contra as intempéries.

O novo Bronco faz jus à história do utilitário 4X4 e se torna um rival efetivo real para o Jeep Wrangler. Talvez até por ter um projeto mais recente, o Ford se mostra até ligeiramente superior ao seu oponente, principalmente fora do asfalto.