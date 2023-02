Nova geração da Ford Ranger ganha tecnologia e motor biturbo de 397 cv na versão Raptor

Expectativa é que custe cerca de US$ 70 mil, ou seja, cerca de R$ 370 mil - Foto: Divulgação

A nova Ford Ranger Raptor acaba de ser apresentada na Argentina na versão mais feroz, animada por um novo motor V6 biturbo de nada menos 397 cv de potência e 59,5 kgfm de torque. Essa Raptor importada da Austrália é a versão mais off-road da nova geração da Ranger, que agora sairá da fábrica da marca em Pacheco, nos arredores de Buenos Aires, e será lançada no 2º semestre desse ano no Brasil.

Enquanto monta as últimas unidades da atual geração, a planta argentina vem sendo adaptada para a nova picape, que é bem mais tecnológica. O modelo ainda não está à venda, mas a expectativa é que custe cerca de US$ 70 mil ‑ cerca de R$ 370 mil.

Tudo na versão Raptor busca diferenciar o modelo. Na parte estética ela recebe molduras das rodas, estribos e para-choques em preto e a pintura Laranja Metálico que já vem se tornando característica para os modelos de picape mais ferozes da marca.

RAPTOR INTERIOR – Foto: Divulgação

RAPTOR TRASEIRA – Foto: Divulgação

A versão ainda traz para-lamas alargados, rodas de liga leve escurecidas de 17 polegadas com pneus 285/70 R17 AT da BF Goodrich, placa protetora frontal em metal verdadeiro e grade com a inscrição “FORD”, que vai de farol a farol.

Interno

Por dentro, a nova Ranger tem um estilo mais sério e robusto. As linhas são retas com aberturas verticais e console central alto e largo. Mas o que certamente chama a atenção é a tela de 12 polegadas colocada verticalmente, como um tablet.

Logo abaixo, há controles redundantes como botões de ar-condicionado e volume. E no console central, um grande botão giratório para tração e modos de condução, e teclas individuais para desligar alguns sistemas de auxílio à condução, como controle de estabilidade e monitor de faixa.

A central multimídia traz o sistema Sync 4, o mais moderno da Ford. A tela pode ser dividida, projeta imagens 360° e espelha smartphone Android e Apple sem cabo. A central é complementada por carregador sem fio e portas USB-A e USB-C.

O porta-luvas principal é pequeno, mas é acompanhado por um compartimento que fica na parte superior do tablier. Tudo isso estará presente também na nova Ranger, mas especificamente para a Raptor foi adicionado um revestimento especial, com neoprene na parte frontal do painel e bancos especiais com revestimento em couro com detalhes em alcântara. O volante, bancos e saídas de ar recebem detalhes em laranja.