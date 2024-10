A quarta geração da Série 1 é uma sequência natural de um dos modelos de maior sucesso da BMW em todo o mundo.

Nessa renovação, que começa a chegar ao mercado europeu neste mês, o modelo compacto de luxo ganhou um design mais dinâmico, uma gama de motores nova e tecnologia de chassis melhorada.

Carro passa a contar com processo de fabricação voltado para conservar recursos e reciclar materiais – Foto: BMW/Divulgação

Os motores a gasolina e diesel ganharam em eficiência, alguns deles acompanhados por tecnologia híbrida leve de 48 volts – até para atender às normas de emissões cada vez mais rigorosas.

Além disso, o carro passa a contar com um processo de fabricação voltado para conservar recursos e reciclar materiais. A sanha renovadora também se reflete no interior redesenhado, uma gama expandida de recursos ADAS e sistema de estacionamento automatizado.

Por fora, a Série 1 cresceu um pouco. Mais exatamente 4 cm no comprimento e 2,5 cm na altura, e agora tem, respectivamente, 4,36 metros e 1,46 m. O entre-eixos, de 2,67 m e a largura, de 1,80 m não foram alteradas.

Todas as versões podem receber o sistema chamado de Assistente de Estacionamento Profissional – Foto: BMW/Divulgação

O modelo ganhou ainda iluminação em led adaptativo e toda a linha passa a dispor de novos pacotes de tecnologia.

Assistente

Todas as versões podem receber o sistema chamado de Assistente de Estacionamento Profissional, que permite que o estacionamento e as manobras sejam controlados via smartphone.

O sistema de som é da Harman Kardon e a central multimídia, com Curve Display de 10,7 polegadas é integrada ao painel digital de 10,3 polegadas e tem conexão sem fio.

Este nova BMW Série 1 será produzida na fábrica de Leipzig e foi apresentada na fronteira entre a Lombardia e o Piemonte, na Itália, onde foi possível observar as duas versões a gasolina: a 120, com motor 1.5 litro turbo de 170 cv, e a topo de gama M135, com motor 2.0 turbo de 300 cv, ambas com sistema Xdrive, de tração integral.

O entre-eixos, de 2,67 m e a largura, de 1,80 m não foram alteradas – Foto: BMW/Divulgação

A transmissão é automática Steptronic de 7 velocidades, com dupla embreagem de série.

O lançamento dessa quarta geração da Série 1 marca também os 20 anos de mercado. No Brasil, pela proximidade de preço entre a Série 1 e a Série 3, ambas com preços iniciais em torno de R$ 330 mil, o hatch acaba com pouco poder de atração. Em 2024, emplacou em média apenas 5 unidades por mês.