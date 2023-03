Nissan X-Trail e-Power é híbrido com tração 100% elétrica

Antes de mergulhar na mobilidade elétrica pura e simples, muitas marcas buscam um meio-termo que minimize riscos e custos. Ou seja: motorização híbrida. A tecnologia e-Power é a alternativa da Nissan para a eletrificação integral. Esta tecnologia apareceu já a bordo no SUV compacto Kicks, mas sua estreia no Brasil deve ser mesmo na 4ª geração do SUV médio X-Trail.

É nesse segmento que as marcas estão encontrando mais viabilidade para oferecer automóveis com muita tecnologia com um preço excludente, mas ainda praticável – como acontece com Jeep Compass 4Xe, RAV4 Hybrid e GWM Haval H6, todos na faixa entre R$ 320 mil e R$ 350 mil. De qualquer forma, nos planos da Nissan, o X-Trail e-Power desembarca por aqui apenas em 2024.

SUV aposta em alto conforto na condução para conquistar o motorista brasileiro quando chegar ao País – Foto: Nissan / Divulgação

O SUV médio é produzido no Japão sobre a plataforma modular CMF-C/D, que também sustenta modelos da Renault na Europa, como o Kadjar e Mégane, e tem versões de sete lugares. A tecnologia do modelo é definida pela marca como um sistema elétrico de autonomia estendido e tem uma arquitetura híbrida em série.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ou seja: o motor a combustão não conversa diretamente com os motores elétricos nem tem qualquer conexão com as rodas – exatamente como o Haval H6. Ele é acoplado diretamente a um gerador para a bateria – que não tem carregamento externo, plug-in. Esse arranjo gera uma enorme simplificação – tanto de soft quanto de hardware.

Essa bateria, por sua vez, vai alimentar um ou dois motores elétricos, dependendo da versão. No caso de dois motores elétricos, cada um movimenta um eixo e o modelo passa a ser AWD. A eficiência do sistema está no fato de o motor a explosão trabalhar sempre em regime de eficiência máxima e a bateria, de apenas 2,1 kW, não agrega um peso expressivo ao carro.

Nissan X-Trail e-Power – Foto: Nissan / Divulgação

Na versão com um motor, localizado no eixo dianteiro, são 204 cv e 33,6 kgfm, enquanto na versão com dois motores, o total fica em 213 cv, mas soma os 33,6 kgfm de torque do motor dianteiro a 19,9 kgfm do motor elétrico traseiro – e passa a ser chamado de e-4orce. Já o motor de combustão é um 1.5 turbo de três cilindros dianteiro, gera 154 cv e fica acoplado ao inversor.

A Nissan indica que este sistema deixa o X-Trail até 35% mais econômico que a versão convencional com motor 2.5 litros, com uma autonomia próxima a 900 km e um tanque de 55 litros de combustível.

O câmbio do X-Trail e-Power tem uma única marcha, mas ele possui cinco motos de condução: esportivo, normal, ecológico, off-road e neve, cada um deles com uma distribuição específica do torque entre as rodas.