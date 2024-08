A chegada da oitava geração do Nissan Sentra mal havia completado um ano quanto a marca japonesa passou a trazer o modelo atualizado. O motivo desse facelift tão rápido é que a fabricante demorou a decidir voltar no segmento de sedãs médios no Brasil, há muitos anos amplamente dominado pelo Toyota Corolla. Quando aconteceu, em março de 2023, o Sentra já estava no mercado do México, onde é fabricado desde 2019.

Facelift foi lançado no México em novembro de 2023 e desembarcou no Brasil em junho último – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Agora, o modelo parece bem consolidado no mercado, com uma média de emplacamentos pouco acima de 400 unidades. E a Nissan dessa vez foi bem mais rápida: o facelift foi lançado no México em novembro do ano passado e desembarcou no Brasil em junho último. Em julho, primeiro mês cheio de mercado da fase 2, esse número subiu para 728 exemplares.

Essa melhora de vendas tem mais a ver com o aparecimento do Sentra na mídia do que por conta das mudanças, que são sutis. Elas basicamente se concentram na frente.

A grade agora perdeu o elemento principal do conceito V-Motion, com um V estilizado por um friso em trapézio invertido, que agora é insinuado por dois frisos cromados oblíquos nas laterais da grade.

A trama troca o estilo colmeia por frisos horizontais e passa a ostentar a logomarca em branco sobre fundo preto brilhante.

Versão Exclusive traz o Nissan Intelligent Safety Shield, que inclui sistemas de auxílio ao condutor – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Os faróis de neblina foram eliminados e entram dois cluster verticais nas extremidades do para-choque, com função puramente estética.

De perfil, a única alteração foi na lateral do para-choque, que ficou mais vertical – até as rodas mantiveram o desenho. Na traseira, a única mudança foi na logomarca.

Em relação aos equipamentos, a versão de entrada, Advance, ganhou o pacote ADAS chamado de Nissan Intelligent Safety Shield enquanto a versão de topo, Exclusive, traz como grande novidade o travamento automático das portas.

Valores

Um ponto de destaque no lançamento do novo Sentra foi em relação ao preço, sem alteração em comparação à versão Exclusive Premium antes da mudança. Mas não durou muito. Já no segundo mês de comercialização, a tabela subiu de R$ 178.390 para R$ 182.890, cerca de 2% a mais. Com a pintura em dois tons, o valor final fica em R$ 185.990.

Na traseira do sedã da Nissan, a única mudança foi na logomarca – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Sob o capô, o Sentra tem um motor 2.0 litros aspirado com injeção direta com algumas evoluções em relação ao antigo MR20DD. Nessa versão, ele ganhou um pouco de potência – passou de 147 para 151 cv, tem 20 kgfm de torque e funciona exclusivamente com gasolina.

A transmissão é sempre a continuamente variável Xtronic de oitava geração, com conversor de torque otimizado, só que agora ele ganha mais duas relações pré-definidas e chega a oito marchas, com paddle shifts no volante.