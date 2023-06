Nissan passa a importar o Versa com visual renovado e mais recursos de segurança

O Nissan Versa foi lançado como um sedã de entrada, baseado na simplicidade da mecânica, de montagem e desempenho modesto. Uma fórmula simples, mas muito confiável, que rapidamente ganhou seguidores; principalmente na primeira geração, que chegou a ser fabricada no Brasil. O tempo passa e foi preciso lançar um sucessor em outubro de 2020, que passou a vir do México.

A ideia da marca japonesa era competir de igual para igual com os modelos intermediários do segmento, como Toyota Yaris Sedã, Hyundai HB20S TGDI ou Chevrolet Onix Plus Turbo. A princípio, a estratégia funcionou bem.

Nissan Versa – Foto: Divulgação

No primeiro ano de vendas, foram quase mil unidades por mês, mas já em 2022 e os primeiros cinco meses de 2023, os emplacamentos caíram para a metade. É bastante providencial, portanto, a apresentação do face-lift agora em junho, para tentar dar um ânimo ao modelo no mercado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No novo visual, o que chama mais a atenção é a nova grade, que deixa de ser trapezoidal e passa a ser hexagonal. Ela traz ainda uma mudança do estilo V-Motion, que perde a moldura preto brilhante em V e ganha duas faixas nas laterais com frisos cromados.

Com isso, o para-choque foi redesenhado, mas faróis e lanternas, assim como a lanterna traseira, mantiveram o antigo formato. O que muda também é o desenho das rodas de liga-leve.

Nissan Versa – Foto: Divulgação

As intervenções no projeto se estendem para o interior. Por dentro, o Nissan Versa ostenta uma cabine bem concebida, com boa qualidade nos acabamentos, boa disposição dos componentes e grande sensação de conforto. Dentro da cabine tudo gira em torno do usuário e seus ocupantes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na configuração flex, o motor mantém a potência de 110/113 cv e o torque de 15,2/15,3 kgfm, sempre gerenciado por um câmbio CVT. No México e nos Estados Unidos ele tem algumas diferenças que o tornam mais potente.

Nissan Versa – Foto: Divulgação

VALORES

Atualmente, o Versa tem preço inicial de R$ 101.190, na versão Sense. Já a versão intermediária, Advance, que enfrenta os rivais mencionados, fica em R$ 110.490. Já a top Exclusive fica em R$ 122.890, preço semelhante às variantes de topo dos concorrentes.

Por ser produzido no México, o modelo da Nissan não usufrui dos incentivos oferecidos para carros abaixo de R$ 120 mil.