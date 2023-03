Nissan mostra a 8ª geração do Sentra 

Sentra encontra território fértil, já que o segmento de sedãs médios está sendo abandonado pelas marcas generalistas - Foto: Divulgação

Muita coisa mudou no mercado brasileiro no intervalo de uma década, entre a apresentação da 7ª geração do Nissan Sentra, em 2013, e a 8ª, neste meado de março de 2023. Para começar, o mercado de sedãs médios já não é mais aquele. Na época, era possível almejar volumes em torno de 2 mil unidades mensais, já que o líder Toyota Corolla ultrapassava com facilidade a marca de 6 mil unidades, apesar de haver uma dúzia de rivais generalistas no segmento que somavam mais de 160 mil emplacamentos por ano.

Atualmente, o mercado ainda é dominado pelo Corolla, que representa 80% de um segmento que soma atualmente menos de um terço daquele volume, ou cerca de 55 mil unidades. É esse cenário que a Nissan decidiu abordar como uma oportunidade, ao apresentar o novo Sentra com preços que regulam com as versões equivalentes do Corolla.

O sedã médio é importado para o Brasil, mais de três anos após ter iniciado a produção no México, em duas versões: Advance e Exclusive. Ambas trabalham com um motor 2.0 litros aspirado com injeção direta de Ciclo Atkinson – na verdade, uma evolução do antigo MR20DD, semelhante ao que equipava o Sentra da geração passada.

Nessa atualização, no entanto, o propulsor parou de beber etanol e se alimenta exclusivamente de gasolina. Por outro lado, a potência passou de 147 para 151 cv, com torque de 20 kgfm com uma perda ínfima, de 0,3 kgfm. A transmissão é sempre a continuamente variável Xtronic de 8ª geração, com conversor de torque otimizado, simulação de oito marchas e paddle shifts no volante.

A versão de entrada Advance aparece com um conteúdo apenas correto para o segmento, com equipamentos como ar-condicionado digital duplo, faróis e DLR em led e seis airbags, entre outros. A justeza de opções tem como resultado um preço razoavelmente competitivo: R$ 148.490. A ideia é ser uma alternativa ao Corolla GLi, que custa R$ 146.890. O Sentra traz menos equipamentos de segurança e é menos potente – tem 151 cv contra 177 cv do rival , mas é mais equipado em itens de acabamento e conforto.

Versão Exclusive chega a R$ 173.290 com pacote Interior Premium, com acabamento interno na cor Sand – Foto: Divulgação

Para a versão Exclusive, o salto de preço é expressivo. Ela começa em R$ 171.590 e chega a R$ 173.290 com pacote Interior Premium, com acabamento interno na cor Sand. Esta versão reforça exatamente os itens de segurança ao incluir alertas para tráfego cruzado traseiro e para mudança de faixa não sinalizada, com esterçamento no volante, monitoramento de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, farol alto automático, câmera 360° com detecção de objetos em movimento e retrovisor interno eletrocrômico.