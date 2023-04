Nissan Frontier Pro4X aposta em luxo, tecnologia e robustez

No Brasil, picapes médias seguem três vertentes bem distintas: como instrumento de trabalho, veículo de uso diário e uso no lazer esportivo. No primeiro caso, aplica-se as versões mais despojadas, com itens básicos.

Para o uso diário, cai melhor um carro mais completo e requintado – afinal, tratam-se de veículos que custam acima de R$ 200 mil. Para o lazer esportivo, onde o ideal é ter capacidade de chegar onde poucos se aventuram, além de uma boa capacidade off-road, é desejável um certo conforto.

Nissan Frontier Pro4X – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

Apesar de não haver necessariamente conflito entre estas duas últimas vertentes, a Nissan tratou de colocar no topo da gama da Frontier um modelo voltado para o luxo e outro voltado para o off-road. No caso, a reluzente Platinum e a versão avaliada ProX4, com uma pegada mais esportiva.

A Pro4X é uma espécie de alternativa mais tecnológica e sofisticada da Attack, uma versão intermediária da Frontier, bem menos recheada, mas com a mesma lógica dinâmica. A diferença de recheio gera um adicional de R$ 50 mil no preço da Pro4X, que custa exatos R$ 324.990.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mas as características mecânicas de ambas são bem semelhantes. Ambas usam aro 17 com pneus 255/65 AT, mas as rodas da Pro4X são mais caprichadas. Os faróis também são em led, com quatro canhões,

contra os halógenos da Attack.

Nissan Frontier Pro4X – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

O revestimento dos bancos é em couro sintético enquanto na versão mais despojada é em tecido. São diversos itens, de detalhes de acabamento a recursos tecnológicos, que diferenciam as duas, como ar-condicionado digital duplo, chave presencial, lanternas e assinatura frontal em led.

Um adicional importante é feito na parte de segurança, com o pacote chamado de Safety Shield, para recursos ADAS.

Ele conta com alerta de colisão com frenagem autônoma, sensor de ponto cego, monitor de faixa com ação corretiva, alerta de tráfego cruzado e farol alto automático – faltou apenas o controle de cruzeiro adaptativo, já presente, por exemplo, na Toyota Hilux. A Pro4X conta ainda com câmera 360° que simula visão aérea.

Nissan Frontier Pro4X – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

Sob o capô, o motor 2.3 diesel biturbo rende 190 cv e 45,9 kgfm, com sistema de redução catalítica por Arla 32. O gerenciamento é por um câmbio de sete marchas com modo sequencial e quatro modos de condução: Standard, Sport, Off-road e Tow.

A tração é 4X2 traseira, com 4X4 e 4X4 reduzida, sendo que a Pro4X é a única que tem bloqueio mecânico do diferencial traseiro com acionamento por botão. Na demais, o diferencial traseiro tem um sistema de escorregamento limitado.