Nissan Frontier 2023 ganha visual moderno

A maior mudança implementada pela marca japonesa foi no visual - Foto: Eduardo Rocha - Auto Press

As picapes médias são um gênero de veículo que mais recebe investimentos das marcas que atuam no segmento. A motivação se torna autoexplicativa quando se confronta a tabela de preços e os volumes de venda. Apenas em 2022 foram emplacadas 25 mil unidades, distribuídas entre seis modelos que custam entre R$ 220 mil e R$ 350 mil.

Exatamente para chegar mais próximo ao desejo do potencial consumidor, as marcas têm adotado a tática de criar diversas versões. A Nissan está disposta a colocar a Frontier no meio dessa briga, que vem sendo protagonizada por Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger, e promoveu diversas mudanças para a linha 2023. Inclusive com a criação de duas versões de topo. A Platinum é voltada mais para o luxo, enquanto a Pro4X se destina ao off-road.

A maior mudança implementada pela marca japonesa foi no visual. E a alteração que mais chama a atenção é a dos conjuntos óticos. Eles mantiveram o mesmo formato externo, mas internamente ganharam quatro canhões de led quadrados e uma assinatura dupla em led em forma de “L”, na parte superior e inferior, interrompida pela luz da seta.

A grade ficou mais alta e é separada da entrada de ar inferior apenas por uma faixa estreita de para-choque. Na traseira, as lanternas mantiveram as mesmas formas, mas agora trazem um grafismo mais trabalhado, além de luzes de posição e de freio em led – os piscas, como na frente, são em lâmpadas incandescentes.

Além da frente e da traseira novas, mudanças de praxe em qualquer face-lift, a Frontier também trouxe alterações que mudaram a percepção geral sobre o modelo. Nesse redesenho, as partes frontal e traseira ficaram mais altas, o que mudou as proporções da picape – o que, de fato, não é verdade. A única alteração foi no comprimento, onde ela ganhou 1 cm. As medidas ficaram em 5,26 metros de comprimento, 1,85 m de largura e 1,86 m de altura, com entre-eixos de 3,15 m.

Um incremento importante em segurança foi a adoção de freios a disco também nas rodas traseiras. Além disso, a Frontier recebeu recursos ADAS, já presentes em rivais como S10 e Ranger, no pacote chamado de Safety Shield.

Este pacote é de série nas versões de topo Platinum e Pro4X e conta com alerta de colisão com frenagem autônoma, sensor de ponto cego, monitor de faixa com ação corretiva, alerta de tráfego cruzado e farol alto automático. A Frontier conta ainda com câmera 360° que simula visão aérea.

MOTORIZAÇÃO. Sob o capô, nenhuma alteração significativa em relação ao desempenho. Continuam duas motorizações.

A mais simples, da versão S, destinada a frotistas, que usa o motor 2.3 diesel com turbo simples e rende 163 cv e 43,3 kgfm, combinado com um câmbio manual de seis marchas.

Já as demais versões trazem o mesmo 2.3 litros diesel biturbo de 190 cv e 45,9 kgfm, gerenciado por um câmbio de sete marchas. Uma novidade aqui é que passa a contar com quatro modos de condução – Standard, Sport, Off-road e Tow, para uso com reboque.

Ambas motorizações agora contam com um sistema de redução catalítica que usa Arla 32, para se enquadrar nas normas de emissões do Proconve L7. Com isso, o modelo ficou ligeiramente mais econômico – entre 2 e 4% , mas o tanque de combustível foi reduzido de 80 para 73 litros, o que no fim fez a autonomia cair um pouco. Todas as versões contam com sistema de tração 4X2 com 4X4 e reduzida, mas apenas a versão Pro4X tem bloqueio mecânico do diferencial traseiro.

A Frontier está prevista para chegar às concessionárias da marca na última semana de abril com preços que começam nos R$ 230.197 da versão S, a única com câmbio manual, passam pelas intermediárias SE de R$ 258.590, Attack de R$ 263.648 e XE de R$ 278.942 e chegam às de topo, Platinum e Pro4X, ambas por R$ 314.590.