Nissan emplaca com sucesso o Sentra Exclusive

Veículo que entrou no mercado brasileiro como opção de sedã médio é o segundo sedã mais vendido no país, perdendo apenas para o Corolla

A Nissan lançou o sedã médio Sentra no Brasil com a ideia que ele servisse como alternativa ao Toyota Corolla. Depois de quatro meses de embate, o Corolla ainda é líder, com um emplacamento médio mensal de 3.692 unidades nesse período, contra média de 487 unidades por mês do Sentra. Apesar de parecer pouco convincente, este desempenho, na verdade cumpre à risca o planejamento da fabricante para seu lançamento.

Desenho do Sentra foi modernizado e por dentro acabamento da versão Exclusive chama atenção – Foto: Divulgação

O Sentra hoje é o segundo sedã mais vendido do Brasil e os números que obteve em quatro meses são maiores que a soma dos emplacamentos no ano de rivais diretos, de marcas generalistas, como Volkswagen Jetta, Chevrolet Cruze e Honda Civic.

Um dos motivos para essa performance é o fato de o Sentra realmente fazer frente ao Corolla, tanto em preço quanto em conteúdo. Tanto o Jetta quanto o Civic só têm versões acima de R$ 230 mil, enquanto a versão de topo do Sentra, como a avaliada Exclusive Premium, sai a R$ 177.990, valor semelhante pedido pelo Corolla Altis Premium e pelo Chevrolet Cruze Premier – previsto para sair de linha em novembro próximo.

Até por serem versões de topo, estes três últimos têm conteúdo bem semelhante. Ainda assim, o Sentra leva a vantagem de ter um projeto mais recente, com um design moderno e atraente.

A versão Exclusive Premium traz sensor de luz e chuva, ar-condicionado digital duplo, banco do motorista com ajuste elétrico, bancos dianteiros com aquecimento, painel com velocímetro e conta-giros analógicos e computador de bordo com tela de 7 polegadas, central multimídia com tela de oito polegadas, rodas de liga diamantadas de 17 polegadas, sistema de som da Bose e teto solar elétrico.

Na parte de segurança, o Sentra traz faróis e DLR em led, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma, seis airbags, alertas para tráfego cruzado traseiro, monitor de mudança de faixa não sinalizada com esterçamento no volante, alerta de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, farol alto automático, câmera 360° com detecção de objetos em movimento e retrovisor interno eletrocrômico.

MOTORIZAÇÃO. Sob o capô, o Sentra tem um motor 2.0 litros aspirado com injeção direta e algumas evoluções em relação ao antigo MR20DD. Nessa versão, ele ganhou um pouco de potência – passou de 147 para 151 cv, tem 20 kgfm de torque e funciona exclusivamente com gasolina.

A transmissão é a continuamente variável Xtronic de oitava geração, com conversor de torque otimizado, só que agora ele ganha mais duas relações pré-definidas e chega a oito marchas, com paddle shifts no volante.