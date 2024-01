SUVs de luxo não são exatamente uma novidade e podem ser vistos com bastante frequência nas ruas, sobretudo das grandes cidades. Porém, poucos chamam tanta atenção como o Mercedes-AMG G63. O modelo, feito na Áustria pela Magna Steyr, tem tabela no Brasil a partir de R$ 1.869.900.

Porém, o carro pode receber opcionais e acessórios que fazem o preço passar facilmente dos R$ 2 milhões. O SUV avaliado, por exemplo, tem pintura especial (Green Hell), por mais R$ 77.400, rodas de liga leve de 22 polegadas com acabamento preto, por R$ 22.700, e interior com revestimento verde, luz ambiente com 64 cores, engate e pinças de freio AMG pintadas de vermelho, que saem por R$ 13.200.

Mercedes AMG G 63 – Foto: Malagrine Estúdio_Mercedes-Benz_Divulgação

Ou seja, apenas esses itens acrescentam R$ 113.300 ao preço do carro. Para comparação, a Volkswagen está oferecendo o Nivus Comfortline 200 TSI zero-km por R$ 119.990.

O Mercedes-AMG G63 é um utilitário com tração 4×4 e modificações feitas pela divisão esportiva AMG. Assim, o V8 biturbo a gasolina recebe a assinatura do engenheiro responsável por sua montagem.

Essa exclusividade é percebida o tempo todo, mesmo com a rusticidade que o visual do jipão pode projetar. Seja como for, o G63 é um “jipe raiz”.

Mercedes AMG G 63 – Foto: Malagrine Estúdio_Mercedes-Benz_Divulgação

ESTILO E REFINAMENTO

Outros SUVs dessa faixa de preço trazem itens como suspensão pneumática e portas que se fecham automaticamente. Já o jipão 4×4 da Mercedes-AMG mantém a carroceria com linhas retas e dobradiças das portas aparentes.

Porém, basta entrar na cabine para perceber que esse viés de jipão “brucutu”, embora até esteja presente, casa bem com a sofisticação e o alto nível tecnológico. Além do capricho no acabamento – não há nenhuma parte da carroceria à mostra – o G63 tem itens como iluminação multicolorida e painel para lá de moderno, que combina duas telas Full HD, formando uma única peça

Embora a tela do multimídia não seja sensível ao toque, algo estranho em um carro deixa faixa de preço, o sistema tem respostas rápidas. Além disso, é bastante intuitivo.

Mercedes AMG G 63 – Foto: Malagrine Estúdio_Mercedes-Benz_Divulgação (4)

FORÇA DE SOBRA

Apesar do peso de mais de 2,5 toneladas, o Mercedes-AMG G63 tem respostas parecidas com as de esportivos. De acordo com a marca alemã, o carro pode acelerar de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos. Além disso, a velocidade máxima, de 240 km/h, é limitada eletronicamente. Afinal, o carro tem quase 2 metros de altura. Portanto, trata-se de uma questão de segurança.

Segundo a Mercedes-Benz, o V8 biturbo a gasolina gera potência de 585 cv e torque de 86,7 mkgf às 2.500 rpm. O gerenciamento é feito pelo câmbio automático de nove velocidades. Por sua vez, a suspensão adaptativa garante conforto e muita estabilidade.

Além disso, um seletor giratório no console central permite escolher entre os modos Comfort, Sport e Sport+. Com este último acionado, as respostas são impressionantes.

Os grandes pneus 295/40, calçados em rodas de 22″, também contribuem para manter essa fera sob controle. No mesmo sentido, colaboram os vários sistemas eletrônicos de auxílio ao motorista. A posição de dirigir, bem alta, garante ampla visibilidade.

Mercedes AMG G 63 – Foto: Malagrine Estúdio_Mercedes-Benz_Divulgação (2)

Além de o desempenho sobrar no SUV da Mercedes-Benz, há muita personalidade. Independentemente do ângulo, o G63 AMG captura olhares por onde passa. O formato clássico, com linhas quadradas e retas, é algo cada vez menos comum no mundo todo.

Pelo que custa e o que entrega em termos de performance, conteúdo e exclusividade, o Mercedes-AMG G63 é certamente o SUV mais impressionante do mundo. E, embora seu foco seja o asfalto, ele tem bons atributos para encarar também aventuras off-road. ESTADÃO CONTEÚDO

FICHA TÉCNICA: Mercedes-AMG G63