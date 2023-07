Megane E-Tech tem performance e conforto para mudar a imagem de carros elétricos

Modelo chega ao Brasil no mês de setembro, mas já está sendo apresentado no site da Renault

A cada dia, os carros elétricos são mais aceitos pelos consumidores. Não só por uma questão de moda ou costume. O que ocorre aqui é que o preconceito em relação a uma novidade não costuma resistir muito tempo à realidade. Por isso não é incomum que, depois de experimentar um carro elétrico, o sujeito não queira mais saber de motores térmicos.

Coisa semelhante ocorreu com o câmbio automático, que era rejeitado tanto na Europa quanto no Brasil e agora são quase imprescindíveis.

Megane E-Tech – Foto: Divulgação

A bem da verdade, é preciso reconhecer também que as transmissões evoluíram muito e facilitaram a aceitação. Coisa que está acontecendo agora também com os carros elétricos. E um bom exemplo dessa evolução é o Renault Megane E-Tech, que já está até sendo apresentado no site da Renault no Brasil.

O lançamento é previsto para setembro e o valor deve ficar abaixo dos R$ 300 mil, talvez até mais baixo, já que a chegada do BYD Dolphin a R$ 150 mil deu uma agitada no mercado por aqui.

A versão Iconic EV60 tem o exterior em Cinza Aviação com teto preto, embelezado pela lâmina dourada Warm Titanium F1, uma agradável combinação de cores que chamam bastante a atenção e emprestam um ar moderno ao modelo.

Megane E-Tech – Foto: Divulgação

As linhas são orgânicas, com uma carroceria musculosa suave – e não são atrapalhadas nem pelas maçanetas, embutidas. Os conjuntos óticos dianteiros e traseiros são bem finos e realçam o aspecto tecnológico, com faróis e lanternas full led e sinalizadores de função dinâmica.

O tamanho externo é típico de um hatch médio, mas como tem uma altura de 1,51 metro, pode também ser encarado como um crossover, entre hatch e SUV. O Megane E-Tech elétrico é montado na plataforma CMF-EV, da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, e tem 4,20 metros de comprimento e 1,77 m de largura. O entre-eixos de 2,69 metros é também típico dessas categorias, assim como o porta-malas, com capacidade para 440 litros.

Megane E-Tech – Foto: Divulgação

TECNOLOGIA

A versão traz um painel digital personalizável de 12,3 polegadas, além da central multimídia com 12 polegadas e sistema Google integrado. O modelo carrega itens de conforto como bancos dianteiros com massageadores, áudio premium Harman Kardon, rodas de liga leve diamantadas de 20 polegadas e diversos recursos ADAS (sistemas avançados de assistência ao condutor).