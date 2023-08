Martelinho Mágico: bom atendimento e qualidade

Há 18 anos no mercado automotivo, o Martelinho Mágico é referência quando se trata de serviço de qualidade e bom atendimento. Especialista na arte de desamassar, a oficina conquistou o certificado de qualidade no atendimento pela pesquisa de honra e satisfação na edição 2023 do Ipope.

Adiel Cardoso da Silva e a filha Suéllen com o certificado de qualidade no atendimento – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

O certificado marca os esforços em proporcionar um atendimento de excelência de Adiel Cardoso da Silva, proprietário do Martelinho Mágico. O maranhense se mudou para Americana em busca de oportunidades, e aqui construiu um legado com muito apoio e dedicação.

Os serviços de funilaria realizados pelo Martelinho Mágico também são fornecidos para seguradoras – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Após ser engraxate e lavador de carros, Adiel foi vendedor de carros e, no cargo, acabou sendo destratado por diversas vezes quando precisou de serviços para desamassar os automóveis, e foi em uma dessas ocasiões que decidiu seguir a profissão de “martelinho de ouro”, a fim de proporcionar um atendimento digno a quem procurava este tipo de serviço.

Ele aprendeu a arte do martelinho de ouro com um tio, e começou a montar seu próprio negócio. Foi ao lado de sua mulher, Daiane Cristina Lopes da Silva – que colocava a mão na massa junto com ele -, que montou o Martelinho Mágico e já no primeiro ano de existência foi premiado pelos serviços prestados.

Hoje a oficina é familiar e conta com a ajuda das filhas Suéllen e Gabrielly, além dos colaboradores que aprenderam a arte do martelinho com Adiel.

A equipe de colaboradores aprendeu com Adiel a arte do martelinho – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

O Martelinho Mágico ainda tem o diferencial de ser um dos poucos do mercado que oferecem o serviço de desamassar tanques de motocicletas, assim como também realiza o trabalho em carros de alumínio, para-choques cromados e carros blindados.

Os serviços de funilaria realizados pelo Martelinho Mágico também são fornecidos para seguradoras. Apesar de não serem credenciados, o cliente pode solicitar à prestadora de seguros que o serviço seja realizado pelo Martelinho Mágico e, com o pedido de prioridade, o carro será direcionado à oficina.

Martelinho Mágico

endereço: Av. Rafael Vitta, 1909, Jardim Dona Judith, Americana

WhatsApp

(19) 97409-4815

Facebook

/magicomartelinho777

Instagram

@martelinhomagicoo

