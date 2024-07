O novo Nissan Kicks está previsto para chegar ao mercado brasileiro no início de 2025. O modelo é produzido no México, mas por enquanto só é vendido nos Estados Unidos – no próprio México, o SUV só será lançado no último trimestre de 2024.

O novo Kicks não será uma simples substituição, mas sim uma mudança de categoria, passando de compacto a médio-compacto – onde hoje atuam Jeep Compass, Toyota Corolla e Honda ZR-V.

A Nissan já definiu que as duas gerações do Kicks vão conviver no mercado brasileiro, mas dessa vez a marca vai tomar providências para que não se repita o que aconteceu com o Versa feito no Brasil, que mudou de nome para V Drive, deveria dividir o mercado com o Versa vindo do México, mas foi engolido, a ponto de ter a produção cancelada poucos meses depois.

Dessa vez, a ideia é mudar o nome do Kicks original ao mesmo tempo que promove um face-lift, para que seja criada uma nova identidade.

Ao mesmo tempo, a marca confirmou a produção de um SUV médio na planta brasileira. A princípio, especulou-se que seria a nova geração do X-Trail, chamado de Rogue nos Estados Unidos.

Mas os executivos da marca afirmam que será um modelo inédito, possivelmente compartilhando a mesma plataforma CMF-B, da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, que foi inaugurada pelo Renault Kardian no Brasil e que vai dar origem a outros dois SUVs a serem feitos pela marca francesa no Paraná.

O novo Kicks, por sua vez, será importado do México, mas não será dessa vez que o motor híbrido e-Power vai estrear no Brasil.

A ideia é que o modelo chegue com o novo motor 1.0 turbo flex, da Horse Powertrains, o mesmo do Kardian.

Em relação ao tamanho, o carro tem dimensões intermediárias entre o atual Kicks e os SUVs médios-compactos – é 6 cm maior que o Kicks e 4 cm menor que o Compass – com 4,37 metros, 2,66 m de entre-eixos, 1,80 m de largura e 1,63 m de altura.