Desde que chegou ao Brasil, em maio de 2015, o Jeep Renegade cumpriu todas as funções de mercado para a então FCA, antecessora da atual Stellantis, no segmento de SUV compactos, ou SUV B. Brigava tanto com os modelos de entrada quando com os mais completos e caros.

Jeep Renegade 2022 ganha visual e motor novos, versão 4X4 flex e foca nas faixas superiores – Foto: Divulgação

Era um modelo do segmento mais desejado, com uma assinatura prestigiada e posicionamento muito amplo. O resultado é que ele ficou em 1º ou 2º lugar entre os SUVs B em cinco dos sete anos de atuação. Esta fase do Renegade se encerra agora, com a chegada da linha 2022.

A partir da chegada do motor GSE T270 flex, que agora é o único oferecido no modelo, a linha ganha um novo desenho e passa a atuar nas partes superiores do segmento. O novo portfólio mostra esse novo posicionamento claramente.

A gama foi reduzida de sete para quatro versões, duas delas 4X2: Sport por R$ 123.990 e Longitude por R$ 138.990. Mais acima, ficam as versões Série S e Trailhawk, ambas 4X4 e pelo preço de R$ 163.290 (na Paraíba e em São Paulo, os preços do carro são acrescidos em cerca de 3,5%).

Os valores iniciais são bem mais altos que os praticados na linha anterior. As configurações flex começavam nos R$ 96.990 da extinta versão Standard, ou R$ 27 mil a menos que o Renegade 2022 mais barato – obviamente, com diferenças de conteúdo.

Basicamente, o Renegade 2022 traz mudanças mecânicas e um leve face-lift – que serve mais como marco da alteração do que atualização. Na frente, a grade ganhou uma moldura mais grossa na parte superior, o que reduziu a altura das sete aberturas que caracterizam os atuais modelos da marca, e ainda ocultou um pouco mais a parte de cima do farol.

A estrutura não sofreu mudanças a plataforma é a Small Wide 4X4, lançada no próprio Renegade na Europa em 2014 – e as suspensões foram apenas recalibradas para receber os novos conjuntos mecânicos do veículo.

Esta mudança de motor resolve uma das maiores queixas dos consumidores em relação às versões flex do menor SUV da Jeep, que era a falta de potência. Com 185 cv e 27,5 kgfm, a motorização 1.3 turbo é a mesma que anima modelos maiores e mais pesados, como Compass, Commander e Toro.

Vendas

A mudança de posicionamento do Renegade na linha 2022 certamente vai se refletir no volume de vendas do modelo. Por conta de ser o único concorrente da fabricante no segmento de SUVs compactos no mercado, criou uma situação “sui generis”, de ter um carro de uma marca de prestígio brigando em preço com rivais de montadoras sem tradição no segmento de utilitários esportivos.

Sem as versões mais baratas, são grandes as chances de o SUV compacto da marca não repetir os volumes de 2021, quando emplacou mais de 6 mil unidades mensais em média. Mesmo que reduza o padrão de vendas, porém, é certo que o Renegade continuará sendo um objeto de desejo dos motoristas.