Jeep Grand Cherokee 4Xe é confirmado para outubro no Brasil

O Grand Cherokee é um dos modelos mais emblemáticos da Jeep. Por isso, não chega a ser inusitada a decisão da marca em voltar a importar o SUV para o Brasil, inclusive porque ele frequenta o mercado brasileiro desde que foi lançado, em 1993.

Expectativa é que o carro chegue ao Brasil com preço na faixa de R$ 600 mil – Foto: Divulgação



A atual 5ª geração foi apresentada em 2021, mas a versão eleita pela Stellantis para o Brasil, a híbrida plug-in 4Xe, só ganhou forma no ano passado.

Esta é exatamente a configuração do modelo testado no Sul da Espanha, na região da Andaluzia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp



O veículo deve ser apresentado oficialmente em outubro e a expectativa é que chegue com preços por volta de R$ 600 mil, ou R$ 250 mil a mais que o também importado Compass 4Xe, o único outro híbrido plug-in da gama da fabricante no País.

A atual 5ª geração veio em 2021, mas a versão eleita para o Brasil só ganhou forma em 2022 – Foto:

Na parte visual, a Jeep realmente buscou promover uma renovação estética do Grand Cherokee, embora as linhas tenham claras conexões com as gerações anteriores.

Na dianteira, a grande ficou menos arredondada e mais angulosa, com ângulo negativo, de modo a devolver um formato mais quadrado e encorpado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O interior também foi bastante trabalhado. A versão avaliada, a top Summit reserve, traz revestimento em couro de boa qualidade e inserções de madeira de nogueira nas portas, painel e também volante.

Por dentro, carro traz revestimento em couro e inserções de madeira de nogueira nas portas – Foto:

O acabamento gera um ambiente confortável e luxuoso.

No total, ele tem 4,91 metros de comprimento, 1,80 m de altura, 2,15 m de largura e 2,96 m de entre-eixos. O porta-malas consegue acomodar 580 litros.

O cockpit inclui uma tela de 10,1 polegadas para os instrumentos e informações do computador de bordo e é totalmente configurável.

MOTORIZAÇÃO

O Grand Cherokee usa um propulsor 2.0 litros que rende 272 cv e 40,8 kgfm. Trata-se do mesmo motor que anima o Wrangler e a Gladiator no Brasil.

No caso, este bloco se conecta a dois motores elétricos: o primeiro, de 45 cv e 25,5 kgfm, é também gerador e atua diretamente no câmbio para ajudar o motor tradicional a impulsionar o eixo dianteiro.

O outro, maior, fica instalado no eixo traseiro e gera 136 cv e 25,5 kgfm. No total, a potência chega a 380 cv e o torque a 65 kgfm.

O sistema elétrico é alimentado por uma bateria de exatos 17,3 kWh, capaz de fornecer uma autonomia combinada de até 700 km, segundo os padrões do InMetro. A média de consumo é estimada em 24,5 km/l.