Honda ZR-V investe na praticidade e no bom nível de equipamentos

Modelo chega ao Brasil em 2023, com a missão de brigar com SUVs como Volkswagen Taos, Jeep Compass e Toyota Corolla Cross

Há alguns meses, a Honda começou a produzir um novo SUV médio na fábrica de Guanajuato, no México. E isso é uma boa notícia para o consumidor brasileiro. O modelo, que recebe na América do Norte o nome de HR-V, está confirmado para chegar por aqui rebatizado de ZR-V a partir de meados do ano que vem.

A missão é brigar com Volkswagen Taos, Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, entre os SUVs C de entrada. Assim como o novo CR-V, um SUV C superior, ele é também baseado na plataforma do Civic 11, mas é menor e menos requintado, mesmo na versão de topo avaliada, a Touring, que custa no México 599.900 pesos, aproximadamente R$ 160 mil.

Por conta do acordo comercial entre México e Brasil, ele deve chegar aqui por um preço na mesma ordem de grandeza.

Em comparação ao antigo HR-V, o ZR-V é maior em 19 cm e tem um design conservador. Tem muitos elementos em preto brilhante, como a grade, rodas, arcos de rodas, inserções no para-choque e parte inferior das portas.

As maçanetas das portas traseiras agora não ficam mais disfarçadas. As linhas em geral são bem arredondadas e orgânicas, com faróis bem afilados e lanternas com linhas sinuosas.

O compartimento de carga é bastante generoso. São 691 litros com os bancos na posição normal e nada menos que 1.560 litros com a segunda fileira rebatida.

Os painéis internos são em plástico macio e os revestimentos de bancos, volante e coifa do câmbio em couro. O painel de instrumentos é totalmente digital e tem boa visibilidade mesmo em situações ensolaradas.

A central multimídia tem uma operação bem intuitiva e simples, com gráficos de alta resolução. O dispositivo possui tela sensível ao toque de 9 polegadas, com espelhamento sem fio através de Android Auto e Apple CarPlay e câmera de ré com três visualização diferentes.

Em relação à segurança, são oito airbags, controle de tração e estabilidade, ABS e recursos ADAS como controle de cruzeiro adaptativo, sistema de manutenção de faixas e alerta de colisão frontal com frenagem autônoma.

Motorização

O motor desta versão é o clássico 2.0 litros aspirado com atuadores nas válvulas de admissão e quatro cilindros em linha. Ele rende 160 cv de potência e 19,1 kgfm de torque.

O gerenciamento é feito através de um câmbio automático CVT e tração integral AWD.