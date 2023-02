Honda Twister ganha motor maior

Há alguns motivos para as fabricantes atualizarem seus modelos. Pode ser por pressão da concorrência, redução de custo com novas tecnologias e, como tem sido bem recorrente no Brasil, novos parâmetros de emissões. Este foi o caso da street de média cilindrada Honda Twister, que passa a ser agora CB 300F.

Por conta da entrada em vigor do Promot 5, que apertou os limites de poluentes, a fabricante se viu obrigada a aumentar a cilindrada do modelo, de exatos 249,5 para 293,5 cm³, para evitar uma perda de potência. Afinal, apesar de a Twister ter uma certa folga na liderança do segmento desde que foi lançada, no final de 2016, a rival Yamaha Fazer 250 não fica tão atrás assim.

Honda Twister CB 300F – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

Como teria mesmo de crescer o motor, a opção da fabricante foi manter o mesmo curso de 63 mm, e aumentar o diâmetro do pistão de 71 para 77 mm. A medida privilegiou o ganho de força e evitou o aumento da altura do motor – que poderia acarretar em uma mudança no desenho da travessa superior do quadro que foi mantido, assim como o câmbio de seis marchas.

Resultado: a potência passou de 22,4/22,6 cv para 24,5/24,7 cv, com gasolina e etanol 2,1 cv ou 9,3% a mais. O torque passou de 2,24/2,28 kgfm para 2,61/2,60 kgfm, ou 16,5% a mais com gasolina e 14% com etanol – a Honda não explica porque a gasolina supera o etanol em torque. O consumo, segundo os testes do Instituto Mauá, contratado pela Honda, também melhorou, com média de 39 km/h.

Honda Twister CB 300F – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

Aí, é aquela história: já que vai mexer no motor, o melhor é atualizar outros aspectos da moto. Até para marcar bem a mudança. As alterações começam pelo visual, que ficou mais esportivo, com diversas detalhes em preto, seja qual for a cor do modelo – com ABS, dourada ou vermelha e com CBS vermelha ou cinza metálico.

Na frente, o farol segue o estilo Máscara de Jaspion, com luzes e lanterna dispostas em três seções. Todo o conjunto é em led, incluindo os piscas, que se projetam na frente a partir da lateral do painel de instrumentos e do suporte da luz de placa atrás. No conjunto, a CB 300F ganhou um aspecto mais esportivo e mais identificado com a CB 500F.

Honda Twister CB 300F – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

No painel de instrumentos, a tela de LCD apresenta iluminação blackout e formato retangular. No canto esquerdo, traz conta-giros analógico com indicador de marchas ao centro e o medidor de combustível abaixo.

O pneu traseiro ficou mais largo, com medida 150/60 R17, enquanto na frente foi mantido 110/60 R17. Os freios são a disco nas duas rodas, seja com sistema ABS ou CBS.