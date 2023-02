Haval surpreende com apresentação SUV no Autódromo de Interlagos 

A holding GWM, ou Great Wall Motors, iniciou suas atividades no Brasil. A marca adquiriu a fábrica de Iracemápolis (SP), que era da Mercedes-Benz, e enquanto prepara o local para a produção de seus carros eletrificados, decidiu importar alguns da marca Haval – uma das seis que possui – para ir quebrando o gelo com o público brasileiro.





GWM não divulgou os preços do carro, que devem ficar na casa dos R$ 320 mil – Foto: Divulgação

– Foto: Divulgação

O modelo inaugural é um SUV. O utilitário esportivo H6 chegou inicialmente numa versão de visual mais comportado, mas agora foi apresentado em Interlagos, na capital paulista, na configuração Coupé GT.

A variante GT traz os elementos clássicos dos modelos com aparência esportiva. A principal é na carroceria, a partir da terceira coluna. O caimento do teto é acentuado e a terceira janela lateral é espremida para uma forma triangular.

A motorização híbrida plug-in combina um motor 1.5 turbo, gasolina, de 171 cv e 29 kgfm, que aciona as rodas dianteiras, com dois motores elétricos, um em cada eixo.

Em conjunto, o sistema rende 393 cv de potência e 77,7 kgfm de torque, e é capaz de acelerar o SUV de mais de duas toneladas de zero a 100 km/h em 4,8 segundos.

A capacidade de carregamento em corrente alternada é de 6,6 kWh e em corrente contínua chega a 48 kWh. Na capacidade máxima, é possível ir de 10 a 80% da carga em 29 minutos num carregador ultrarrápido e de zero a 100% da carga em 5 horas, em um wallbox comum.

Os dois motores elétricos são as principais unidades de tração, enquanto o motor a combustão funciona como apoio.

Devido a essa configuração, o Haval H6 GT tem na maior parte do tempo tração permanente AWD (All Wheel Drive), distribuída eletronicamente, e pode ser de até 100% em qualquer um dos eixos.

Toda esta gestão da tração é visualizada permanentemente por meio do painel de instrumentos digital. Já a central multimídia é monitorada por uma tela de 12,3 polegadas e tem conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e sistema de som JBL com um subwoofer de 100 W.

O modelo traz ainda teto solar elétrico panorâmico, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, seis airbags, tampa do porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença e carregador de celular por indução.

Por enquanto, a GWM não divulga os preços de seus modelos, que devem ficar na faixa entre R$ 320 mil e R$ 350 mil. Os valores serão definidos em março, na abertura oficial da pré-venda. A entrega das primeiras unidades está confirmada para abril.