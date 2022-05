Harley-Davidson anuncia a chegada ao Brasil da big trail Pan America

Pan America chega ao País somente na versão de topo com um único opcional disponível, além das cores especiais; preço parte de R$ 139.950 - Foto: Divulgação

A Harley-Davidson se propôs a promover uma pequena revolução internamente para ampliar seu espectro de modelos. Para se introduzir no segmento de big trails, até aqui inexplorado pela marca, a fabricante estadunidense desenvolveu um projeto do zero, com motor, chassis e pacote eletrônico novos.

O modelo desembarca no Brasil no segundo semestre desse ano apenas na versão de topo Special, e já tem até preço definido: a partir de R$139.950. “A Pan America é a primeira motocicleta adventure touring projetada e construída na América”, gabou-se Jochen Zeitz, presidente e CEO da Harley-Davidson, durante a apresentação do modelo, no ano passado.

O motor, não por acaso, foi batizado de Revolution Max. E, de fato, tem um conceito bem diferente dos motores que a Harley costuma construir. Para começar, ele atinge rotações bem altas, de quase 10 mil rpm, para gerar a potência exigida nesse segmento. O propulsor, um V2 a 60º refrigerado a líquido, alcança 150 cv de potência, com13,06 kgfm de torque. Suficiente para injetar bastante espírito de aventura e animar o modelo de 258 kg em ordem de marcha.

Como chega para brigar no andar de cima, com BMW R 1250 GS, Honda CRF 1100L Africa Twin, Triumph Tiger 1200 e Ducati Multistrada V4 S, a Harley tratou de dotar a Pan America com muita tecnologia.

O modelo conta com sistemas como controle de tração, sistema para controle de frenagem em curva, ABS, controle de partida em rampa, monitoramento da pressão dos pneus, farol adaptativo para curvas, cinco modos de pilotagem pré-programados (Road, Sport, Rain, Off-Road e Off-Road Plus) e mais três programáveis, com combinação da entrega de potência, da intensidade do freio-motor, da ação do ABS e nível do controle de tração.

A suspensão é semiativa nos dois eixos. Na dianteira, traz um garfo invertido com ajuste de pré-carga, enquanto na traseira tem um monochoque também com ajuste de pré-carga e mola hidráulica. Levando-se em conta o segmento, destaca-se o uso de rodas de alumínio fundido, enquanto para os freios possui pinças de quatro pistões para a roda dianteira e pinças de pistão único para a traseira.

Variante

A Pan America chega ao País somente na versão de topo com um único opcional disponível, além das cores especiais. Trata-se do inédito Adaptive Ride Height, um sistema que usa a suspensão eletrônica semiativa para rebaixar a moto sempre que ela fica imóvel, com a altura do assento sendo reduzida a 83 cm.

A ideia é facilitar para que o piloto apoie o pé no chão – quando para em um sinal, por exemplo – e também quando vai subir ou descer da moto. Assim que é movimentada, a moto assume a altura normal, ou seja, 17,5 cm de altura livre para o solo e assento a 87,5 cm. O opcional adiciona R$ 3.850 ao valor do modelo, que chega a R$ 143.800, mas será oferecido sem custos no primeiro lote vendido no País o lançamento.