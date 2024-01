Golf ganha face-lift e atualizações de motor nas versões térmica, híbrida e híbrida plug-in

O ano de 2024 marca um ponto de virada para o Volkswagen Golf. O hatch alemão é um verdadeiro ícone no segmento de carros médios. Mesmo no Brasil ainda mantém uma legião de fãs, mesmo que não seja importado desde o fim da geração sete, em 2020. A segunda fase da oitava geração vai chegar às lojas na Europa no meio do ano. O modelo incorpora mais que nunca a síntese perfeita entre tradição e inovação, com soluções modernas sem esquecer as raízes.

Esteticamente, o novo Golf apresenta um face-lift que, apesar de discreto, vai além de uma simples troca de grade. Os novos faróis, mais afilados, abandonam os contornos suaves e parte para um visual com linhas mais nítidas. Um toque de diferenciação é dado pelo opcional de logotipo iluminado colocado no centro da grade, para reformar o aspecto tecnológico implementado do modelo.

A traseira, por outro lado, não sofreu grandes mudanças. Apenas as lanternas tiveram os leds internos reformatados e os para-choques passaram por uma atualização. As versões térmicas mantiveram o escape na traseira – duplo na GTI ‑, mas nas configurações híbrida e híbrida plug-in GTE ele não é mais visível, deixando a traseira mais limpa.

Por dentro, o novo Volkswagen Golf se destaca por uma nova central multimídia chamada de MIB4, inicialmente introduzida no modelo top da família de elétricos da marca, o ID.7. Ela está disponível com telas sensíveis ao toque de 10,4 e 12,9 polegadas e promete uma utilização mais intuitiva e funcional.

O painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas é de série e teve os gráficos aprimorados. O Golf passa a contar também com um opcional de head-up display opcional. O modelo 2025 introduz sistemas avançados de estacionamento, permitindo manobras via smartphone, e câmeras 360 para uma visão completa do entorno do carro.

A maior diferença está na motorização. Na frente do motor, o face-lift de oitava geração diferencia a versão GTE híbrida plug-in com duas aletas no lugar da guarnição tipo colmeia das demais versões. Nessa versão, o motor a gasolina 1.5 TSI de 115 cv é acoplado a um elétrico de 177, gerando uma potência combinada de 272 cv e um torque total de 40,8 kgfm.

Além de aparecer na versão GTE, esse motor 1.5 TSI é usado com outras cinco configurações. A híbrida plug-in com câmbio DSG de seis marchas e 204 cv; duas para a híbrida suave de 48V também com DSG mas de sete marchas, com 115 cv e 150 cv; e duas tradicionais, com os mesmos 115 cv e 150 cv, mas com câmbio manual de seis marchas. Há ainda o motor 2.0 TSI a gasolina em duas especificações: de 204 cv com tração integral, de 265 cv para a versão GTI, ambas com DSG7. Por fim, dois motores 2.0 turbodiesel, de 115 cv e câmbio manual e 150 cv com DSG7.

Outro ponto que dá um lustre futurista ao novo Golf é a integração na central multimídia do ChatGPT, o famigerado chatbot baseado em inteligência artificial. Esta inovação permite interações avançadas com o veículo e acesso a um vasto banco de dados de informações em tempo real, tudo controlável por meio de linguagem natural.