Ford tenta emplacar novamente o Territory no Brasil

Modelo será oferecido a partir deste mês, ao preço de R$ 209.990 - Foto: Divulgação

Quando uma marca trabalha apenas com importados, fica a reboque das alterações feitas nos produtos que vende. É esse o caso do Territory. A Ford lançou o SUV no Brasil em 2020, quando já estava no 3º ano de mercado na China como Yusheng S330, criado e produzido pela Jiangling Motors Corporation, ou JMC.

Daí o SUV médio chinês recebeu uma nova geração, na sequência do lançamento do Equator Sport em maio passado, e que é vendido em mercados asiáticos. Obviamente, essa renovação não aconteceria se dependesse de qualquer aposta da Ford Brasil, já que o modelo tem um desempenho pífio por aqui – a média de vendas este ano fica em torno de 90 unidades por mês e é o 38º dos 40 SUVs listados pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

O modelo será oferecido a partir deste mês em versão única, Titanium, por R$ 209.990. Valor semelhante à versão Limited, a de topo, do Jeep Compass, que é líder do segmento,

Em termos conceituais, não há grandes mudanças. O visual manteve o mesmo padrão estético, com alterações bastante previsíveis, como afilamento dos faróis e aumento do tamanho da grade.

Na traseira, o arranjo também se manteve, com lanternas altas e horizontais. De perfil, o modelo manteve o teto com uma curvatura acentuada com a última coluna mais grossa e na cor da carroceira, sem o efeito de teto flutuante.

Sob o capô, o modelo continua com o mesmo motor EcoBoost, que passou por uma reengenharia e ganhou 13% de potência e 8% de torque, para chegar a 169 cv e 25,5 kgfm.

O câmbio automático tem sete velocidades. Esta evolução não chega a mudar o SUV, já que ele engordou bastante, passando dos já altos 1.632 kg para 1.705 kg. Ou seja: a relação peso/potência continua sofrível, em 10,1 kg/cv e o zero a 100 ainda é cumprido acima de 10 segundos.

Em relação ao conteúdo, o SUV médio manteve teto solar panorâmico, iluminação full led, ar-condicionado automático, seis airbags, chave presencial para travas e ignição, bancos revestidos em couro sintético, alerta de colisão com frenagem autônoma, sensor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa, câmera 360°, painel digital de 12,3 polegadas configurável, carregador de celular por indução e sensores de luz e chuva e também a central multimídia com tela de 12,3 polegadas.