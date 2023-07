Ford Ranger chega com nova plataforma

Picape média chega ao Brasil, um ano depois de ser lançada na Tailândia - Foto: Divulgação

Desde que abandonou a produção no Brasil, a Ford busca se reposicionar como uma marca premium. Na parte sob o controle da empresa, a tabela de preços, esse planejamento se realizou. Tanto que o veículo mais barato da marca é o SUV médio Territory, trazido da China e que custa a partir de R$ 219 mil. Agora, a marca estadunidense reitera essa política de atuar apenas nos segmentos superiores do mercado com a chegada da nova geração da Ranger, feita na Argentina.

A picape média chega ao Brasil, um ano depois de ser lançada na Tailândia, com novidades: motor, tecnologias de condução autônoma e design. Inicialmente, ela tem apenas as versões de topo, XLT e Limited, que custam, sem opcionais, R$ 289.990 e R$ 319.990, respectivamente.

Nessas variantes, a Ford estreia o motor 3.0 V6 turbodiesel, que rende 250 cv de potência e 61,2 kgfm de torque. Ele é gerenciado por um câmbio automático de 10 marchas – o mesmo utilizado no furgão Transit – e distribuído por um novo sistema de tração, com 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida, e bloqueio do diferencial central, agora com o AWD (all wheel driver), que distribui a força de forma variável, de acordo com a demanda.

Central multimídia da Ranger é a mesma que aparece nos modelos da F-150, a Sync 4 – Foto: Divulgação

As versões de entrada, XL e XLS, também vão receber um novo motor. Trata-se de um 2.0 turbodiesel de 170 cv e 41,3 kgfm, com um câmbio manual ou automático de seis marchas, que direcionam a força do motor apenas para as rodas traseiras ou para as quatro rodas, com o sistema 4X4 tradicional, acoplável eletricamente. A previsão é que as entregas da nova geração da Ranger ocorram a partir de agosto.

A evolução na parte eletrônica do automóvel focou principalmente nos sistemas avançados de auxílio à condução. Já a central multimídia da Ranger é a mesma que aparece nos modelos da F-150, a Sync 4, com espelhamento de celulares sem uso de cabo.

DESENHO. Na parte visual, a Ranger segue o conceito da F-150, repetido na Maverick. Os conjuntos óticos dianteiros têm um formato de C, invadida pela barra dupla que divide horizontalmente a grade dianteira, que recebe uma trama com rebites cromados – pelo menos nas duas versões de topo.