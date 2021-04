Fiat Toro ganha visual renovado e novo motor flex T270

A Fiat seguiu o script das atualizações de meia-vida, que acontecem entre o terceiro e o quinto ano após o lançamento, e renovou a Toro, que ganhou novo visual frontal, recursos tecnológicos e estreia o motor flex T270.

O T270 pertence à nova linha de propulsores da Stellantis GSE – Global Small Engine. Trata-se de uma versão turbo do moderno Firefly 1.3, de quatro cilindros, que já equipa os compactos Uno, Argo e Cronos da marca.

Fiat Toro – Foto: Divulgação

Ele é capaz de gerar 180-185 cv a 5.750 rpm, com gasolina-etanol, sempre com 27,5 kgfm (ou 270 Nm) de torque a 1.750 giros. O motor conta ainda com injeção direta de combustível e uma válvula para recirculação após a queima – EGR na sigla em inglês –, para melhorar o controle de emissões.

No visual, a Fiat modificou apenas elementos frontais. Todas as versões ganharam um novo capô, com uma protuberância longitudinal na parte central e a linha frontal reta, já que a antiga logomarca dá lugar a um logotipo no centro da grade.

Fiat Toro – Foto: Divulgação

Para-choque e grade ganharam dois desenhos. Para as versões Endurance, Freedom e Volcano, há um friso na divisória entre capô e a parte superior do para-choque, e a grade é montada com frisos horizontais. Na versão Endurance, eles são em preto, enquanto na Freedom e Volcano trazem dois filetes cromados, e ainda as molduras no nicho do farol de neblina em prata.

Por dentro, a nova Toro traz alterações importantes. Para começar, todas as versões passam a ter painel totalmente digital em uma tela configurável de 7 polegadas. A central multimídia passa a ter um tamanho de tela de acordo com a versão: de 7 polegadas na Endurance, de 8,4 na Freedom e Volcano e de 10,1 polegadas e vertical na Ranch e Ultra.

Fiat Toro – Foto: Divulgação

O aumento na relevância da central tem a ver com os novos recursos oferecidos pelo sistema Connetc Me. Ele é disponível a partir da versão Volcano e traz funções através de aplicativo de celular, por computador ou até mesmo por assistente virtual como a Alexa, da Amazon.

Os aparelhos se comunicam com o computador do carro e permitem ligar o motor, travar e destravar as portas, acessar informações do computador de bordo. Além disso, no segundo semestre, um serviço de compras e pagamento integrados passa a ser oferecido através da central.

PREÇOS NOVA TORO

Carro é oferecido em nove versões