Fiat Mobi Trekking 2023 ganha em eficiência, mas ainda peca no custo-benefício

A partir da crise gerada com a pandemia da Covid-19, as marcas no Brasil fizeram uma opção pelos ricos – ou, pelo menos, pelos que têm maior poder de compra. Até ali, os modelos mais baratos do mercado custavam cerca de US$ 9 mil dólares – que corresponderia hoje à faixa entre R$ 45 mil e R$ 50 mil.

Com o upgrade do público-alvo, os modelos atuais com menor preço são ao equivalente a US$ 13 mil – em torno de R$ 68 mil – isso nas versões menos equipadas. Uma diferença em dólar acima dos 45%.

Em parte, esse aumento se deve às novas obrigações necessárias para cumprir as normas de segurança e emissões. Mas não há componentes ou crise de abastecimento que justifiquem tanto aumento.

Mas pelo comportamento do mercado, esse é um problema que aflige quem compra, não quem vende. O desempenho do Fiat Mobi, que briga entre os modelos mais baratos do País, deixa isso bem claro.

Desde seu lançamento em 2016, nunca o subcompacto vendeu tanto. Em 2021, foram 65 mil unidades e em 2022, 72 mil emplacamentos. Até a pandemia, o Mobi ficava em torno de 50 mil unidades por ano.

Na configuração de topo Trekking, o modelo sai a R$ 72.290, mas com os opcionais e acessórios da versão avaliada o preço é alçado a R$ 77.323,58 (US$ 14.870).

Equipamentos

Pelo valor inicial da versão, o Mobi traz ar-condicionado, direção hidráulica, volante multifuncional, travas e vidros dianteiros elétricos, monitor de pressão dos pneus, computador de bordo e central multimídia de 7 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

Os opcionais se dividem em dois pacotes, um com rodas de liga leve e retrovisores externos elétricos com tilt down e repetidores de seta, que custa R$ 2.200, e outro que traz controle de estabilidade e assistente de partida em rampa por R$ 700. O acessório da versão testada era o farol de neblina, que custa R$ 1.343,58.

No visual, a linha 2023 traz faixas decorativas com friso na cor laranja nas laterais, no capô e na tampa traseira. No teto, pintado de preto, ele traz a logomarca da versão no teto. Todos os emblemas são em preto fosco, com exceção do Fiat Flag na grade e das inscrições Trekking nas laterais e na tampa.

Sob o capô, o modelo mantém o velho motor Fire 1.0 de quatro cilindros, adaptado desde o ano passado aos padrões de emissões do Proconve L7. Ele gera 71/74 cv de potência e 9,3/9,7 kgfm de torque, com gasolina e etanol.