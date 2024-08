O segmento de picapes é especialmente generoso para a Fiat. Atualmente, a marca detém 43% do mercado brasileiro, basicamente com dois modelos: a compacta Strada e a média-compacta Toro. Nesse ambiente, nada mais natural que atacar o segmento imediatamente acima, de picapes médias, que representa 30% do segmento no País.

O design da Titano não segue o conceito visual da Fiat e acaba sendo um tanto genérico – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

A solução mais imediata para isso foi se valer do arsenal de modelos das marcas que compõem o Grupo Stellantis e aproveitar o fato de a Peugeot Landtrek ser produzida no Uruguai, na terceirizada Nordex.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No caso, a Fiat criou a Titano dando uma nova embalagem da Landtrek – modelo que é vendido em diversos países sul-americanos.

Nos primeiros meses de venda, a Fiat oferece uma espécie de bônus. Os preços da Titano são mais acessíveis do que os praticados no nicho.

O modelo de entrada, Endurance, que tem câmbio manual e é direcionado ao trabalho, custa na tabela R$ 219.990, cerca de R$ 25 mil abaixo das versões equivalentes das rivais.

A suspensão de longo curso absorve razoavelmente bem o impacto de buracos – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

A versão avaliada, a topo de linha Ranch, está cotada em R$ 259.990, é bem equipada e custa em média R$ 60 mil a menos que as versões de topo das rivais.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No visual, a variante avaliada se diferencia por detalhes cromados, como frisos e maçanetas. Na parte de segurança, a Titano traz seis airbags e monitor de faixa.

O design segue uma linha um tanto genérica – até porque também não saiu dos estúdios da Peugeot, na França, mas a partir de uma colaboração com a chinesa Changan.

O acabamento da Ranch tenta conciliar a necessidade de usar materiais resistentes e transmitir requinte – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

A frente alta traz faróis horizontalizados e para-choque em forma de duplo Y deitado na cor da carroceria. Ela se diferencia apenas pelo desenho da grade em preto brilhante e pelo logotipo cromado da Fiat, que aparece em letras garrafais tanto na frente quanto na tampa da caçamba.

Motorização

O motor turbodiesel de 2.2 litros é o mesmo usada em utilitários como Fiat Escudo ou Peugeot Boxer e chega importado da França. Ou seja: é um autêntico BlueHDI, que rende 180 cv e 40,8 kgfm.

Ele é gerenciado por uma transmissão automática de seis marchas que direciona a força para as rodas traseiras. O propulsor conta ainda com acoplamento 4X4 e reduzida e bloqueio manual do diferencial traseiro.

Com pouco mais de três meses de vendas efetivas, a Titano ainda não mostrou grande poder de atração. Atualmente, o modelo está com vendas próximas às da Volkswagen Amarok, com cerca de 700 emplacamentos por mês.