Fastback Limited Edition atrai pelo conteúdo e visual, mas impressiona mesmo pelo desempenho

Há muitos anos, a Fiat tem uma sintonia fina com o mercado brasileiro. A marca italiana só tem dado tiros certeiros com seus produtos. Assim como Mobi, Argo, Cronos, Strada e Pulse, o recém-lançado crossover cupê Fastback também encontrou um mercado bem receptivo.

Nos três primeiros meses completos de venda, o modelo obteve uma média acima de 3 mil unidades – muito próxima à média alcançada no ano de seu único rival direto no mercado, o Volkswagen Nivus, e bem na média prevista pelo setor de vendas da Fiat.

Os dois modelos, inclusive, são bem semelhantes, tanto na motorização, 1.0 turbo com câmbio automático, quanto no porte – o Fastback é 16 cm mais comprido, com 4,43 metros, mas tem entre-eixos 3,3 cm menor.

Desenho atraente e robusto do SUV é um dos destaques; por dentro a central multimídia e o painel digital oferecem interatividade

No preço, os dois SUV/crossover cupês compactos também não ficam distantes, com valores pouco acima dos R$ 140 mil nas versões de topo. O ponto fora da curva é a versão de lançamento do Fastback, Limited Edition.

Ela tem preço entre R$ 155 mil e R$ 165 mil, dependendo de opcionais de roda, pintura e serviços conectados, mas traz sempre um recheio completo e, principalmente, o motor T270, 1.3 turbo com 180/185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque.

O modelo apresenta um aumento de cerca de 40% na potência e de 35% no torque. Essa configuração deu direito à assinatura Abarth na motorização, mas não no carro todo.

A Fiat preferiu manter um acerto que não comprometesse o conforto, até pela proposta mais familiar do modelo, que é expressa pelo porta-malas agigantado, que comporta 600 litros de carga (1.087 litros com a segunda fileira rebatida).

Ou seja: o Fastback pode ser classificado como um crossover GT, com fôlego para viagens longas (o desenho da traseira, inclusive, lembra bastante o do antigo BMW 3 GT). Os números também são compatíveis com a proposta.

A aceleração de zero a 100 km/h é feita entre 9,4 e 9,7 segundos, dependendo da proporção de etanol e gasolina no tanque, com máxima de 210 km/h. Já o consumo é razoável com gasolina e sofrível com etanol.

Segundo o InMetro, as médias são de 7,9, e 11,3 km/l na cidade e 9,7 e 13,6 km/l em estrada, com etanol e gasolina.

Tecnologia

Em relação ao conteúdo, o Fastback vem com boa parte do arsenal disponível nos carros da Stellantis. Vai desde ar digital, revestimento em couro nos bancos, painel de instrumentos digital de 7 polegadas e central multimídia com tela de 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto com espelhamento sem fio e até carregador por indução, freio de estacionamento com controle eletrônico e chave presencial para travas e ignição, com botão de partida. Na parte de segurança, são seis airbags, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, comutação automática dos faróis, sensores dianteiros e traseiros, e câmera de ré, faróis, faróis de neblina com iluminação em curvas e lanternas full led – além de controle de estabilidade e tração e ABS com assistência de partida em rampa.

Este conteúdo é bem semelhante ao da versão Impetus, mas a First Edition acrescenta, além do motor, pintura escurecida para as rodas aro 18 e plaquetas com o nome da versão nos para-lamas dianteiros e no motor e a inscrição “Powered by Abarth” também no motor e na tampa traseira.