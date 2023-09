Excelência marca produtos e serviços da Recap Pneus

Vendedora autorizada da Bridgestone, empresa faz recapagem de pneus e oferece serviço de truck center, o primeiro do Brasil, fundado há mais de 20 anos

A Recap Pneus – Revenda Bridgestone, Firestone e Bandag – comercializa pneus novos e oferece serviços de ponta em seu Truck Center: alinhamento a laser, balanceamento estático e dinâmico, montagem e desmontagem com equipamentos específicos e acessórios diversos, e recapagem de pneus de alta qualidade e rendimento, com acabamento impecável.

A Recap Pneus está instalada em um ponto estratégico, às margens da Rodovia Anhanguera, em Americana – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Instalada em uma planta moderna, dispondo de equipamentos de última geração, com capacidade para processar até 4 mil pneus ao mês, a Recap deixa em cada um desses serviços sua marca da excelência e profissionalismo.

Fundada em 1970, nesses mais de cinquenta anos de estrada tornou-se a referência em seu setor, aliando atendimento personalizado, segurança e confiabilidade aos transportadores de cargas e passageiros de Americana e região. “O nosso maior diferencial é o acabamento dos pneus recapados, oferecemos uma qualidade superior”, destacou a diretora Elizabeth Penha.



Quem fez primeiro, faz melhor: o Truck Center foi o primeiro da Rede Bandag no Brasil, fundado há mais de 20 anos. Oferece ampla sala de espera com TV a cabo, amplas poltronas, wi-fi e ar-condicionado para que os clientes aguardem a execução dos serviços com comodidade e conforto. Enquanto isso, é possível acompanhar em uma tela o andamento de cada etapa.

Com capacidade para recapagem de até 4 mil unidades por mês, a empresa investe em processos de reciclagem para honrar seu compromisso com o meio ambiente – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Mensalmente, passam pelo Truck Center cerca de 600 veículos da Região Metropolitana de Campinas, volume expressivo para o setor. “Nos destacamos pelo atendimento com agilidade, qualidade e segurança”, afirma o supervisor operacional Thiago Peruchi.

O BTS Bandag é um destaque à parte na empresa – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Recapar é reciclar

A reforma de pneus consome muito menos recursos naturais comparado ao pneu novo. Além disso, a Recap gera através de uma usina fotovoltaica própria a maior parte da energia elétrica consumida em seu processo, totalmente isento de queima de combustíveis fósseis, além de destinar de forma ecologicamente correta resíduos, embalagens, pneus inservíveis, dentre outros, honrando assim seu compromisso com o meio ambiente.

Perseguindo a qualidade de ponta a ponta, a Recap Pneus concorre no Programa de Excelência Bridgestone (PEB), que vai escolher as melhores recapadoras e truck centers a nível estadual e federal.

“Temos uma grande parceria com os caminhoneiros, buscamos ser seu ponto de apoio, e essa relação garante nosso sucesso”, avalia o supervisor de vendas Jonatas Ariel.

A Recap Pneus está instalada às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), em um ponto estratégico tanto pela localização quanto pela estrutura completa.

Recap Pneus

Endereço: Rua Eduardo Medon, 950, Jardim Luciane, Americana

Rua Eduardo Medon, 950, Jardim Luciane, Americana Telefone Recapadora: (19) 3478-8877

(19) 3478-8877 Telefone Centro de Serviços BTS e Canal de Vendas: (19) 3478-2965

(19) 3478-2965 E-mail: contato@recappneusamericana.com.br

contato@recappneusamericana.com.br Linkedin: Recap Pneus – (Recuperação e Comércio Americana de Pneus Ltda)

Recap Pneus – (Recuperação e Comércio Americana de Pneus Ltda) Site: www.recappneusamericana.com.br/

www.recappneusamericana.com.br/ Facebook: /Recap Pneus Ltda

/Recap Pneus Ltda Instagram: @recappneus

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.