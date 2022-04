Elétrico, Volvo C40 Recharge chega ao Brasil com preço de R$ 419.950

Modelo traz mesmas características do XC40, mas com visual melhor; no Brasil, preço do carro fica em R$ 419.950

A Volvo promete que vai parar de vender carros equipados com motores a combustão em 2030. E isso inclui híbridos plug-in de sua família Recharge. Então, só oferecerá modelos BEV (Battery Electric Vehicle), como o novo C40 Recharge. Ele é o segundo modelo 100% elétrico da marca, depois do XC40 Recharge Pure Electric.

Trata-se, a rigor, de uma versão cupê do XC40, mas é o primeiro veículo da marca a não ter uma versão com motor térmico. Por enquanto, o modelo está na faixa de entrada da montadora sueca, mas essa condição não deve se manter por muito tempo: embora não haja confirmações oficiais, sabe-se que a Volvo está trabalhando em um XC20 (ou um SUV B, compacto), e que como será a norma em todos os novos modelos, terá versão BEV. No Brasil, o preço fica em R$ 419.950, R$ 20 mil a mais que o XC40.

Essa diferença só se justifica pela forma, não pelo conteúdo, que é rigorosamente o mesmo. Ambos os modelos compartilham a mesma plataforma CMA (Compact Modular Architecture), que também é usada por vários modelos da Geely, conglomerado chinês que é dono da Volvo.

O C40 Recharge é definido pela marca como um crossover, embora as linhas se assemelhem mais a uma espécie de hatch elevado, com proporções de um veículo esportivo compacto.

No entanto, as medidas do C40 são típicas de um modelo médio. O comprimento é de 4,43 metros, com 1,86 m de largura, 1,58 de altura e 2,70 m de entre-eixos. O porta-malas oferece razoáveis 413 litros, e o modelo pesa 2.185 kg, com 505 kg de carga útil.

Volvo C40 Recharge – Foto: Divulgação

O design repete também muitas características do XC40 elétrico, mas são formas distintas. A grade fechada é igual, mas o conjunto ótico é triangular, a assinatura em led forma um “T” deitado, e os cluster das luzes de neblina no para-choque foram redesenhados. De perfil, além do caimento do teto, que dá personalidade ao modelo, as rodas são novas. Atrás, a lanterna tem uma linha em led que desce pelas colunas e forma um “C” na tampa do porta-malas.

Por baixo da carroceria se esconde o mesmo sistema mecânico do XC40, o chamado P8, que integra dois motores elétricos de 204 cv, um em cada eixo, alimentados por uma bateria de íons de lítio de 78 kWh instalada no assoalho do carro.

Volvo C40 Recharge – Foto: Divulgação

Segundo os critérios europeus, WLTP, a autonomia é de 444 km, mas pelos critérios da EPA, agência ambiental estadunidense, o alcance é de 320 km. São 408 cv de potência total com 67,2 kgfm de torque, gerenciado por uma transmissão de uma única marcha e com tração AWD permanente. A Volvo indica que o zero a 100 km/h é de 4,7 segundos, o que o torna um automóvel com desempenho de esportivo.

O carro possui um sistema de freio regenerativo, a função One Pedal (que freia o automóvel na desaceleração), e oferece a opção de carregamento rápido de 150 kW, o suficiente para recarregar de 0 a 80% em apenas 40 minutos. Em um wallbox doméstico de 11 kW, a carga completa leva entre 6 e 8 horas.

Volvo C40 Recharge – Foto: Divulgação

Por dentro, o C40 traz um cluster digital de 12,3 polegadas configurável, volante multifuncional, controle de clima de zona dupla, carregador de telefone sem fio, teto panorâmico eletrocromático, bancos dianteiros com ajuste elétrico, chave presencial e áudio Harman Kardon.

TECNOLOGIA

O sistema multimídia apresenta todos os recursos do Google, incluindo mapas, aplicativos e assistência de voz. No pacote de segurança, o C40 possui sete airbags, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro, alerta de manutenção de faixa, câmera 360°, controle de cruzeiro adaptativo, controle de descida, alerta de colisão com frenagem autônoma e sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais.