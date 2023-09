Comprou pela internet? Nino instala

Além de ter imensa diversidade de produtos, com mais de três mil itens em estoque, a loja Nino Sound Car também instala equipamentos não comprados na loja

Quem escolhe comprar equipamentos de som ou acessórios automotivos pela internet pode contar com os serviços de instalação de Nino Sound Car. Com mais de 25 anos de experiência, a empresa nasceu com a paixão pelo som e hoje oferece uma enorme variedade de produtos e serviços de instalação – mesmo para quem não comprou na loja.

A Nino Sound oferece suporte pós-venda através de apoio atencioso aos seus clientes – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Tudo começou em 1982, com o trabalho de recuperação de alto-falantes. Com o incentivo da família, o Nino viu na montagem de som automotivo uma oportunidade para iniciar o próprio negócio.

Com o passar do tempo, não só conquistou reconhecimento e a preferência de apaixonados por som, mas também foi expandindo sua atuação. Em paralelo à instalação, ampliação ou troca de equipamentos de som, caixas, amplificadores e multimídias, Nino possui um estoque contendo mais de 3 mil produtos, incluindo acessórios internos e externos para carros.

Na Nino Sound, o cliente encontra desde interruptores originais para vidros elétricos, de modelos novos ou antigos, até calhas de chuva ou capotas marítimas para picapes – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

O cliente encontra desde interruptores originais para vidros elétricos, de modelos novos ou antigos, até calhas de chuva ou capotas marítimas para picapes. Instalação de alarmes, insulfilm e envelopamento também estão entre os serviços oferecidos.

Um grande diferencial de Nino Sound Car e sua equipe familiar é o suporte pós-venda, através de um apoio muito atencioso para quem compra na loja. A mesma atenção também está disponível para aqueles que ainda preferem comprar on-line e buscam confiança na instalação.

Nino Sound Car

Horário de atendimento: Segunda a sexta, às 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h

Segunda a sexta, às 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h Endereço: Rua Iacanga, 689, Vila Molon, Americana

Rua Iacanga, 689, Vila Molon, Americana Telefone: (19) 3407-6961

(19) 3407-6961 Site: www.ninosoundcar.com.br

www.ninosoundcar.com.br E-mail: contato@ninosoundcar.com.br

contato@ninosoundcar.com.br WhatsApp: (19) 99813-4260

(19) 99813-4260 Facebook: /Ninosom

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.