Commander se destaca com luxo exuberante

O design disfarça bem o alongamento necessário para oferecer lugar para sete passageiros - Foto: Eduardo Rocha - Auto Press

Nem a Jeep podia esperar que o Commander se aclimatasse tão bem no Brasil. O utilitário esportivo médio-grande, segmento também definido como SUV-D, foi apresentado exatamente há um ano.

E depois de um início com vendas modestas, limitadas pelo início da curva de produção, se estabilizou nesse ano de 2022 em torno de 1.600 unidades mensais, o que o deixa como o 12º SUV mais vendido do País, à frente de diversos modelos SUV-B e SUV-C. O mais impressionante é que mais de 75% das vendas foram para quem não consumia SUV de sete lugares. Ou seja: o Commander praticamente inventou o segmento no Brasil.

O veículo tem duas versões e duas motorizações, que se combinam em quatro configurações. A diferença de preço entre as motorizações flex e diesel é de R$ 53 mil e entre as variantes Limited e Overland é de R$ 25 mil. A combinação avaliada, Overland T270, custa R$ 255.062 e combina o máximo de luxo com um motor flex que oferece 10% a mais potência que o motor diesel, mas tem 30% menos torque.

O motor GSE 1.3 turbo é o mesmo usado nos outros modelos da Stellantis produzidos em Goiana: Renegade, Compass e Fiat Toro. Ele rende 185 cv e 27,5 kgfm, tem câmbio automático de seis marchas e direciona a força para as rodas dianteiras.

Em relação ao conteúdo, o modelo é bem completo desde a versão Limited. Ele traz iluminação full led, painel digital com 10,25 polegadas, chave presencial para travas e ignição, banco do motorista com ajustes elétricos, acabamento em couro e Suede, movimentação elétrica da tampa do porta-malas, ar-condicionado de duas zonas e central multimídia com tela de 10,1 polegadas, com espelhamento sem fio e conexão através do Apple CarPlay e Android Auto.

A parte de segurança do Commander Limited traz sete airbags e diversos recursos dos chamados sistemas avançados de assistência à condução (ADAS), como controle de cruzeiro adaptativo e alerta de colisão com frenagem autônoma e detecção de pedestres, ciclistas e motociclistas.

Jeep Commander Outlander T270 combina comportamento discreto com luxo exuberante – Foto: Eduardo Rocha – Auto Press

Jeep Commander Outlander T270 combina comportamento discreto com luxo exuberante – Foto: Eduardo Rocha – Auto Press

TAMANHO. O Commander é montado sobre a plataforma alongada do Renegade e Compass. Ela foi aumentada e tem todas as dimensões para poder oferecer espaço para sete ocupantes. As dimensões são 4,77 metros de comprimento, 2,80 m de entre-eixos, 1,70 m de altura e 1,86 m de largura. O porta-malas oferece 233 litros de capacidade na configuração para sete passageiros, 661 litros com cinco ocupantes e 1.760 litros com apenas dois lugares.