Citroën C3 Aircross ganha visual atualizado e fica ainda mais conectivo

Em 2015, a PSA, hoje integrante da Stellantis, reposicionou suas linhas e definiu a nova Citroën como jovem e despojada ‑ um eufemismo para o rebaixamento para marca de entrada.

O que se viu no mercado, no entanto, foi a Citroën ressurgir com uma imagem de robustez e criatividade. E o novo C3 Aircross aponta exatamente onde está o futuro da fabricante do Double Chevron. Um futuro que pode até incluir o mercado brasileiro, onde a marca se prepara para produzir um novo compacto e o C3 Aircross é um dos projetos em estudo.

Citroën C3 Aircross – Foto: Divulgação

O SUV compacto recebe uma renovação após quatro anos de mercado, que promove alterações por dentro e por fora. A primeira novidade mais visível é o novo desenho frontal, dominado pelos dois frisos que formam o logotipo da fabricante e trazem uma assinatura luminosa nas extremidades do automóvel.

As unidades óticas principais dianteiras e traseiras ficaram mais finas e ganharam uma moldura em preto brilhante, as entradas de ar no para-choque e as proteções para o corpo inferior foram redesenhadas e deram ao crossover um aspecto mais sólido e robusto. As molduras nas caixas de roda foram herdadas. A marca manteve a opção de cores contrastantes entre carroceria e teto.

Citroën C3 Aircross – Foto: Divulgação

No cockpit, por outro lado, o que distingue o C3 Aircross 2021 é certamente o novo sistema de infoentretenimento, com tela sensível ao toque de 9 polegadas. Dependendo da versão do modelo, a central dispõe de navegador interno e de serviços de assistência conectados, além de ser compatível com os aplicativos Android Auto e Apple CarPlay.

Por fora, as dimensões se mantiveram em 4,16 metros de comprimento, com 2,60 m entre os eixos, 1,76 m de largura e 1,64 m de altura. Os assentos traseiros são do tipo modular, que podem deslizar para frente e para trás, a fim de variar a capacidade do porta-malas entre 410 a 520 litros (1.289 l com a fileira traseira rebatida). Sob o capô, nada novo também.

Citroën C3 Aircross – Foto: Divulgação

O modelo basicamente oferece as mesmas duas unidades, com quatro variações de potência. A gasolina, o motor 1.2 PureTech turbo oferece 110 cv ou 130 cv, enquanto o propulsor diesel 1.5 Blue HDi pode ter 110 cv ou 120 cv. Apenas as variantes mais potentes dispõem de transmissão automática EAT6 de seis velocidades. No Brasil, os motores disponíveis são o 1.6 EC5 aspirado e o 1.6 THP, turbo.