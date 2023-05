Chevrolet Tracker Premier 2024 traz mais itens de série e conta com o motor mais forte da linha

Dimensões externas são próximas ao padrão do segmento - Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

Modelo mais vendido entre os SUVs em 2022, o Chevrolet Tracker Premier está brigando este ano palmo a palmo pela liderança com Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross, todos com vendas entre 4.500 e 5 mil unidades mensais.

Na linha 2024, o Tracker passa a ser oferecido apenas com o motor 1.2 Turbo, de até 133 cv. Mas recupera itens de série como ar-condicionado digital e os sensores de obstáculos dianteiros, laterais e traseiros, que alimentam tanto o alerta de ponto cego quanto o sistema de estacionamento semiautônomo.

Na parte de segurança, a Premier tem seis airbags, sensores de luz e chuva, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência (capaz de evitar as colisões até 50 km/h), indicador de distância para o veículo da frente e monitor de pressão dos pneus.

TRACKER TRASEIRA – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

TRACKER INTERNA – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

A versão traz ainda interior com revestimento em couro sintético, rodas de alumínio de 17 polegadas, chave presencial para travas e ignição, sistema multimídia MyLink com tela sensível ao toque de 8 polegadas e espelhamento sem fio de smartphone pelos aplicativos Android Auto e Apple CarPlay, sistema de telemática OnStar, roteador wi-fi e carregador de celular por indução.

Com esses equipamentos, o modelo fica em evidente vantagem diante dos rivais diretos, T-Cross Highline e Creta Ultimate, que equipados de forma semelhante custam R$ 176.770 e R$ 177.390, enquanto o Tracker fica em R$ 162.650.

As dimensões externas são próximas ao padrão do segmento, com 4,27 metros de comprimento, 1,62 m de altura, 1,79 m de largura, com entre eixos de 2,57 m. O porta-malas tem 393 litros de capacidade, que sobe para 1.278 litros com o banco traseiro rebatido.

Motorização

Para animar tudo, a versão Premier traz o motor 1.2 Turbo de três cilindros que gera 132/133 cv de potência e 19,4/21,4 kgfm de torque, com gasolina/etanol, gerenciado por uma transmissão automática de seis marchas – como o modelo tem 1.271 kg, a relação peso/potência fica em 9,56 kg/cv.

Com isso, o zero a 100 km/h é cumprido em bons 9,4 segundos e a máxima fica em 185 km/h. São números bem compatíveis com o segmento.