Chevrolet S10 High Country tenta justificar o alto preço pelo conteúdo tecnológico

O novo design, já com quase três anos, ainda sustenta um ar de modernidade para a S10, mas sofre com as novas tendências - Foto: Eduardo Rocha / Carta Z Notícias

A versão High Country, a mais completa da gama Chevrolet S10, faz parte de um seleto grupo de veículos produzidos no Mercosul que rompem a barreira de R$ 300 mil. Além dela, transitam nessa faixa de preços apenas as outras picapes médias e os SUVs derivados.

Na tabela oficial, apresentada na página da fabricante, o modelo está cotado a R$ 325.170 (R$ 327.220 com pintura metálica) e busca justificar o preço estratosférico pelo conteúdo, até porque a motorização turbodiesel 2.8 de 200 cv e 51 kgfm com tração 4X4 é comum a todas as versões, que também trazem câmbio automático, com exceção da versão de entrada LS.

A picape, que passou por uma renovação em 2020, é a 2ª mais emplacada do mercado, com uma média de 1.770 unidades no 1º bimestre de 2023. O modelo tem alguns impulsionadores de vendas.

Um deles é a tradição, pois foi o 1º modelo no segmento, quando lançada em 1995. Outro é a rede da marca, muito bem estruturada. Mas no caso da configuração High Country, o que atrai é mesmo o conteúdo, incluindo o visual. Nesse nicho, ela rivaliza com versões de topo como Toyota Hilux Conquest, Ford Ranger Limited e Nissan Frontier Platinum ou Pro 4X – todas na mesma faixa de preço.

S10 TRASEIRA.JPG – Foto: Eduardo Rocha / Carta Z Notícias

S10 INTERNA.JPG – Foto: Eduardo Rocha / Carta Z Notícias

A High Country conta com alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, monitor de faixa, controle de estabilidade e tração, seis airbags, sistema multimídia MyLink, com wi-fi 4G com roteador para até sete aparelhos e espelhamento sem conexão por cabo, por meio dos aplicativos Apple CarPlay e Android Auto.

O sistema OnStar foi aprimorado e o modelo conta agora com o aplicativo myChevrolet, que permite controlar funções, como acionar o motor e localizar o carro pelo celular. Já o OnStar possibilita até o bloqueio do motor, em caso de roubo, por exemplo, através da central de atendimento.

Equipamentos

No mais, o modelo manteve o bom nível de equipamentos: revestimento interno em couro sintético, direção, travas, espelhos e vidros elétricos, ar-condicionado automático, banco elétricos para o motorista, controle de cruzeiro, sensores de chuva, de luz e de obstáculos dianteiros e traseiros, câmera de ré e rodas de liga leve aro 18, entre outros.

As únicas ausências sentidas foram ajuste de profundidade do volante, controle de cruzeiro adaptativo e chave presencial – itens presentes nos rivais.