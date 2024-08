A chegada da versão Pro do Chery Tiggo 8 é a primeira empreitada da Caoa após a venda do controle dos modelos Hyundai para a matriz coreana. E apesar de ser um projeto antigo, a nova configuração do crossover de sete lugares chega em um momento em que o foco da representante brasileira passou a se concentrar quase exclusivamente na marca chinesa.

O Tiggo Pro chega para substituir o Max Drive e inclui um pequeno facelift, que mudou grade, a distribuição das luzes dos faróis e deixou a logomarca frontal iluminada.

Na traseira, as lanternas em led são unidas por uma barra luminosa que sublinha o vidro traseiro, com a logomarca no centro da tampa e quatro saídas de escape redondas.

O preço também sofreu uma ligeira alteração, indo de R$ 187.990 para R$ 188.888.

A Chery desembarcou no Brasil como uma marca de carros baratos e mal-acabados (caso do pequeno QQ). Desde que assumiu a Chery, em 2017, a Caoa vem tentando melhorar essa imagem, mas ainda se vê obrigada a praticar preços mais baixos que os rivais para alavancar as vendas.



O habitáculo recebeu atualizações, principalmente em relação ao conjunto painel/tela da central multimídia, que ficam abrigadas em uma mesma moldura – solução que vem se popularizando na indústria.

Cada uma das duas telas tem 12,3 polegadas, com formato wide. Como diferenciais, além do espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay sem fio, a central traz GPS interno e sistema de som da Sony.

Plataforma

O veículo é construído sobre a plataforma M1X, com suspensão dianteira McPherson e traseira multilink. Sob o capô, foi mantido o motor 1.6 turbo com injeção direta, que rende 187 cv e 28 kgfm de torque, que roda apenas com gasolina. O SUV é gerenciado por um câmbio de dupla embreagem com sete marchas.

Não houve maiores alterações nas dimensões externas. O modelo ganhou apenas rodas de 19 polegadas e um redesenho dos para-choques, que fez o carro crescer 2 cm. Agora ele tem 4,72 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,71 m de altura e 2,71 m de entre-eixos.

O habitáculo comporta sete passageiros – com duas crianças na terceira fileira – e o porta-malas nessa configuração oferece 193 litros. Com a última fileira embutida, chega a 889 litros e com a segunda e a terceira fileiras rebatidas, vai a 1.930 litros até o teto.