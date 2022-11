Caoa Chery importa a versão híbrida do Arrizo 6 Pro e reforça a imagem de sedã moderno e bem equipado

Carro oferece um nível de equipamentos compatível com os rivais - Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

As ações da Caoa Chery no mercado sempre foram pragmáticas. Por mais que seja um belo lustre no ego dos executivos ter uma marca que em pouco tempo se fixou entre as 10 maiores do Brasil, a fabricante não pensou duas vezes na hora de abrir mão do posto em nome da lucratividade.

Com isso, resolveu fechar a planta de Jacareí, em São Paulo, e eliminou de sua gama os modelos Tiggo 2 e 3X e o Arrizo 5. Salvou-se, porém, o sedã médio Arrizo 6, que também era feito por lá e passou a ser importado da China, mas agora na versão híbrida leve com sistema de 48V.

O modelo é um dos poucos sedãs médios remanescentes no mercado e tem a proposta de ser um carro tecnológico, destinado a um nicho pequeno – exatamente como acontecia com a versão convencional, que vendeu 130 unidades mensais em média nesse ano.

ARIZZO TRASEIRA – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

ARIZZO INTERNA – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

A nova configuração deve manter esse mesmo padrão de emplacamento, até porque não houve uma mudança dramática no preço: ele sai a R$ 159.990. Os únicos rivais locais são o Chevrolet Cruze e o Toyota Corolla, que têm preços até um pouco superiores com um conteúdo semelhante.

O Arrizo 6 Pro híbrido trouxe uma mudança visual marcante, com a grade dianteira adotando formato semelhante ao usado pelos SUVs da marca, com uma trama em losangos e botões cromados nos vértices. Na traseira, as lanternas em led ganharam acendimento sequencial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na parte de segurança, o Arrizo 6 Pro traz faróis em led, luz de condução diurna também em led, seis airbags, ABS, câmera 360° e sensor de obstáculos traseiro, controle de estabilidade, sensores de luz e chuva, controle de cruzeiro, alerta de tráfego cruzado traseiro, freio de estacionamento com função Auto Hold, monitor de ponto cego, monitor de pressão e temperatura dos pneus.

O sedã é animado por um motor de quatro cilindros de 1.5 litro, sobrealimentado por turbo, com câmbio CVT de nove velocidades e acoplado a um sistema híbrido leve de 48V.

Originalmente, ele rende 147/150 cv e 21,4 kgfm com gasolina e etanol, mas este total sobe para 157/160 cv e 25,5 kgfm por conta do sistema híbrido semelhante aos usados nos modelos de luxo alemães, como Mercedes-Benz e BMW.